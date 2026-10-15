Ατύχημα στα διυλιστήρια της Motor Oil στην Κόρινθο: Δύο τραυματίες και αναστολή εργασιών

Η εταιρεία Motor Oil εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με ένα νέο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις της στην Κόρινθο. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης σε μια μονάδα που βρισκόταν εκτός λειτουργίας. Δύο εργαζόμενοι, μέλη εργολαβικού συνεργείου, τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ η εταιρεία αποφάσισε την άμεση αναστολή των εργασιών συντήρησης έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Το συμβάν στις εγκαταστάσεις της Motor Oil

Το ατύχημα έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόρινθο, συγκεκριμένα στη μονάδα 750, όπου διεξάγονταν εργασίες συντήρησης. Η ανακοίνωση της εταιρείας διευκρινίζει ότι το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης, σε μια μονάδα η οποία ήταν εκτός λειτουργίας. Η προληπτική συντήρηση αποτελεί μια κρίσιμη διαδικασία για τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα το απόγευμα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων εργασιών. Οι εργασίες αυτές, που χαρακτηρίζονται ως shut down, είναι απαραίτητες για την επιθεώρηση και συντήρηση του εξοπλισμού, όταν αυτός βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι εργολαβικού συνεργείου

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι, οι οποίοι ανήκουν σε συνεργαζόμενο εργολαβικό συνεργείο. Η ανακοίνωση της Motor Oil αναφέρει ότι και οι δύο άνδρες υπέστησαν κατάγματα ως αποτέλεσμα του συμβάντος. Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται από τους αρμόδιους ιατρούς.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Η άμεση ανταπόκριση και μεταφορά τους στο νοσοκομείο ήταν προτεραιότητα μετά το συμβάν, ώστε να λάβουν την κατάλληλη περίθαλψη.

Πρώτες εκτιμήσεις για την αιτία και η διερεύνηση

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που έχουν γίνει από την εταιρεία, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού. Αυτή η αρχική εκτίμηση αποτελεί ένα πρώτο στοιχείο στο πλαίσιο της διερεύνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαπίστωση των αιτίων του ατυχήματος.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται επισταμένως. Η Motor Oil συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος, τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων και την εξακρίβωση των λεπτομερειών που οδήγησαν στον τραυματισμό των εργαζομένων.

Άμεση αναστολή των εργασιών συντήρησης

Ως άμεση συνέπεια του ατυχήματος και στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, η Motor Oil αποφάσισε την άμεση αναστολή όλων των εργασιών προληπτικής συντήρησης/shut down. Η απόφαση αυτή τέθηκε σε ισχύ αμέσως μετά το συμβάν, με στόχο την πλήρη αξιολόγηση της κατάστασης.

Οι εργασίες συντήρησης θα παραμείνουν σε αναστολή έως και τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου. Η εταιρεία θα επανεξετάσει την κατάσταση και τις συνθήκες πριν την επανέναρξη των εργασιών, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων. Η αναστολή αυτή δίνει το περιθώριο για την ολοκλήρωση της διερεύνησης και τη λήψη τυχόν πρόσθετων μέτρων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos