Τέλος στη συνεργασία του Βόλου Elabet με τον Γιούρι Λοντίγκιν

Ο Βόλος Elabet ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον πολύπειρο τερματοφύλακα Γιούρι Λοντίγκιν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις ένα μήνα μετά την ένταξη του ποδοσφαιριστή στο δυναμικό της ομάδας. Οι δύο πλευρές προχώρησαν σε κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου, σηματοδοτώντας ένα πρόωρο τέλος για την παρουσία του κίπερ στους Θεσσαλούς.

Η σύντομη παρουσία του τερματοφύλακα

Ο Γιούρι Λοντίγκιν είχε ανακοινωθεί από τον Βόλο Elabet στις 16 Σεπτεμβρίου. Η συνεργασία του με την ομάδα διήρκεσε για ένα ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς μόλις 29 ημέρες αργότερα, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να τερματίσουν τη σχέση τους. Αυτή η απόφαση ολοκλήρωσε τη θητεία του 36χρονου κίπερ στον σύλλογο.

Η παρουσία του Λοντίγκιν στον Βόλο Elabet χαρακτηρίστηκε από τη μικρή της διάρκεια, καθώς ο ποδοσφαιριστής παρέμεινε στην ομάδα για περίπου έναν μήνα. Η πρόωρη αυτή αποχώρηση έρχεται σε συνέχεια άλλων αλλαγών στο ρόστερ του συλλόγου, όπως αυτή του Τάσου Τσοκάνη.

Η μοναδική συμμετοχή του Λοντίγκιν

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Βόλο Elabet, ο Γιούρι Λοντίγκιν κατέγραψε μόλις μία επίσημη συμμετοχή με τη φανέλα της ομάδας. Αυτή η μοναδική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε σε εντός έδρας αγώνα.

Ο αγώνας στον οποίο αγωνίστηκε ο πολύπειρος τερματοφύλακας ήταν η αναμέτρηση κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ο Βόλος Elabet γνώρισε την ήττα σε εκείνο το παιχνίδι, με τον Λοντίγκιν να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια.

Στον πάγκο στον επόμενο αγώνα

Μετά τη μοναδική του συμμετοχή απέναντι στην ΑΕΚ, ο Γιούρι Λοντίγκιν δεν αγωνίστηκε ξανά ως βασικός. Στον επόμενο αγώνα της ομάδας, ο 36χρονος κίπερ βρέθηκε στον πάγκο των αναπληρωματικών.

Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν αυτός κόντρα στον Άρη. Ο Λοντίγκιν παρακολούθησε την αναμέτρηση από τον πάγκο, χωρίς να χρησιμοποιηθεί από την τεχνική ηγεσία του Βόλου Elabet.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος Elabet

Η ΠΑΕ Βόλος ELABET προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιούρι Λοντίγκιν. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ρητά ότι η λύση του συμβολαίου έγινε κοινή συναινέσει.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, η ΠΑΕ Βόλος ELABET εξέφρασε τις ευχές της προς τον ποδοσφαιριστή για καλή συνέχεια στην καριέρα του. Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει το φιλικό κλίμα της αποχώρησης του Λοντίγκιν από τον σύλλογο των Θεσσαλών.

Αποχώρηση μετά τον Τσοκάνη

Η αποχώρηση του Γιούρι Λοντίγκιν από τον Βόλο Elabet έρχεται σε συνέχεια άλλων αλλαγών στο ρόστερ της ομάδας. Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί και η αποχώρηση του Τάσου Τσοκάνη.

Ο Λοντίγκιν, αν και με πολύ πιο σύντομη παρουσία σε σχέση με τον Τσοκάνη, αποτελεί τον δεύτερο ποδοσφαιριστή που αποχωρεί από την ομάδα των Θεσσαλών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν αναπροσαρμογές στο έμψυχο δυναμικό του Βόλου Elabet.

Με πληροφορίες από: Gazzetta