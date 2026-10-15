Θεσσαλονίκη: Πρώην στρατιωτικός στη φυλακή για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του στρατού

Υπόθεση μεγάλης κλοπής καυσίμων από αγωγό του Ελληνικού Στρατού στη Θεσσαλονίκη έκλεισε σε δεύτερο βαθμό, με το Εφετείο Κακουργημάτων να εκδίδει καταδικαστικές αποφάσεις για πέντε άτομα. Μεταξύ των καταδικασθέντων βρίσκεται ένας πρώην υπαξιωματικός, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης πέντε ετών. Ο πρώην στρατιωτικός, ο οποίος αρνήθηκε την εμπλοκή του, αποχώρησε από το δικαστήριο πριν την ανακοίνωση της απόφασης και πλέον αναζητείται για να οδηγηθεί στη φυλακή.

Καταδικαστικές αποφάσεις για πέντε άτομα

Το Δευτεροβάθμιο Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ενόχους συνολικά πέντε κατηγορουμένους για κακουργηματική κλοπή σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Η υπόθεση αφορά την αφαίρεση περίπου 300.000 λίτρων πετρελαίου, η αξία των οποίων ξεπερνούσε τις 300.000 ευρώ. Ο πρώην υπαξιωματικός, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους κατηγορουμένους, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο πρώην στρατιωτικός αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ωστόσο, αποχώρησε από το ακροατήριο πριν την απαγγελία της απόφασης. Ως εκ τούτου, οι αρχές τον αναζητούν πλέον προκειμένου να εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε από το δικαστήριο.

Οι ποινές για τους ιδιώτες κατηγορουμένους

Εκτός από τον πρώην υπαξιωματικό, καταδικάστηκαν και τέσσερις ιδιώτες. Δύο από αυτούς κρίθηκαν ηθικοί αυτουργοί της πράξης και τους επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης έξι ετών στον καθένα. Οι άλλοι δύο ιδιώτες καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης τριών και τεσσάρων ετών αντίστοιχα. Κάποιοι εκ των κατηγορουμένων συνδέονται με τον κλάδο των πετρελαιοειδών.

Σύμφωνα με την απόφαση του εφετείου, οι ποινές κάθειρξης πρέπει να εκτιθούν. Όσον αφορά τις ποινές φυλάκισης, η μία ανεστάλη επί τριετία, ενώ η άλλη μετατράπηκε σε χρηματική. Οι κατηγορούμενοι είχαν λάβει ελαφρυντικά από το πρωτόδικο δικαστήριο. Παράλληλα, όσοι αντιμετώπιζαν και την κατηγορία της λαθρεμπορίας αθωώθηκαν από αυτήν.

Το χρονικό των κλοπών και η αξία των καυσίμων

Η δικογραφία της υπόθεσης περιλάμβανε συνολικά πέντε περιπτώσεις κλοπής πετρελαίου, οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί, καθώς και επτά απόπειρες κλοπής. Οι πράξεις αυτές φέρονται να διαπράχθηκαν σε ένα χρονικό διάστημα που εκτείνεται από το 2013 έως και το τέλος του 2014. Η συνολική αξία των καυσίμων που αναφέρονταν στο κατηγορητήριο ξεπερνούσε τις 300.000 ευρώ.

Οι κατηγορίες αφορούσαν κακουργηματική κλοπή, από κοινού, σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, τόσο τετελεσμένη όσο και σε απόπειρα, καθώς και ηθική αυτουργία στη συγκεκριμένη πράξη. Η κλοπή των καυσίμων πραγματοποιήθηκε από αγωγό του Στρατού Ξηράς, ο οποίος βρίσκεται σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η αρχή της έρευνας και η εμπλοκή του υπαξιωματικού

Οι διωκτικές αρχές άρχισαν να ξετυλίγουν το «κουβάρι» της υπόθεσης τον Νοέμβριο του 2014. Τότε, ένα αυτοκίνητο με ρυμουλκούμενο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στο όχημα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο, βρέθηκαν σωλήνες, διάφορα εξαρτήματα και μηχανήματα, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την κλοπή.

Το σημείο του ατυχήματος βρισκόταν κοντά σε ένα φρεάτιο, όπου είχαν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς είχε προηγηθεί καταγγελία για κλοπή καυσίμων. Από την ενδελεχή έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εμπλοκή του πρώην υπαξιωματικού, ο οποίος την επίμαχη περίοδο υπηρετούσε σε στρατιωτική μονάδα της Θεσσαλονίκης. Η μονάδα αυτή συνδεόταν άμεσα με τη φύλαξη και τη λειτουργία του αγωγού καυσίμων του Στρατού Ξηράς. Στις απολογίες τους, όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση, με ορισμένους να ισχυρίζονται ότι βρέθηκαν στο σημείο της πτώσης για να φωτογραφίσουν την περιοχή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos