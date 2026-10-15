Γιαννακόπουλος για Ναν: «Ο βασιλιάς επέστρεψε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επέλεξε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να στείλει ένα μήνυμα που αφορά τον Κέντρικ Ναν, ενόψει της επιστροφής του Αμερικανού γκαρντ στα παρκέ. Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για την αναμέτρηση της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague, όπου θα φιλοξενήσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού έχει θέσει ως στόχο το 6/6 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, σε έναν αγώνα που αναμένεται να διεξαχθεί στο «T-Center».

Ο χαιρετισμός του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα που προκάλεσε αίσθηση στους φιλάθλους. Συγκεκριμένα, σε ένα story του, έγραψε τη φράση «King is back», δηλαδή «Ο Βασιλιάς επέστρεψε», αναφερόμενος στον Αμερικανό γκαρντ Κέντρικ Ναν.

Αυτή η ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο που ο Κέντρικ Ναν μετρά αντίστροφα για την επάνοδό του στη δράση. Ο πρόεδρος της ομάδας βρήκε την ευκαιρία να τον καλωσορίσει σιγά-σιγά, δημιουργώντας προσδοκίες για την άμεση επιστροφή του παίκτη στην αγωνιστική δράση.

Η αναμενόμενη επιστροφή του Κέντρικ Ναν

Ο Κέντρικ Ναν, αν και δεν θα αγωνιστεί στην επικείμενη αναμέτρηση κόντρα στους Ισραηλινούς της Χάποελ Τελ Αβίβ, βρίσκεται στην τελική ευθεία της επιστροφής του στα παρκέ. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση για να τεθεί ξανά στη διάθεση του προπονητή του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η παρουσία του Ναν αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό, και η ανυπομονησία για την επανένταξή του στην ομάδα είναι εμφανής, όπως φάνηκε και από το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Η κρίσιμη αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο «T-Center» για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 16 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:15.

Η ελληνική ομάδα έχει θέσει ως στόχο το 6/6 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, επιδιώκοντας να διατηρήσει το αήττητο της πορείας της. Η αναμέτρηση αυτή είναι κρίσιμη για την περαιτέρω πορεία του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση.

Το ιατρικό δελτίο και οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Στο πλαίσιο της media day του Παναθηναϊκού εν όψει του αγώνα με τη Χάποελ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τοποθετήθηκε σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών της ομάδας. Ο προπονητής ανέφερε τα ονόματα των παικτών που δεν θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός, όπως και οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας. Όσον αφορά τον Μπόνγκα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δήλωσε ότι η απόφαση για το αν θα αγωνιστεί θα ληφθεί λίγο πριν από την έναρξη του ματς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta