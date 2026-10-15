Αποκόλληση βράχου στη Ρόδο: Εγκλωβισμένοι 250 άνθρωποι και 100 οχήματα στον δρόμο προς την παραλία «Άντονι Κουίν»

Ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε πριν από λίγα λεπτά από πλαγιά στην περιοχή του Λαδικού στη Ρόδο, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο οδόστρωμα που οδηγεί στην παραλία «Άντονι Κουίν». Το περιστατικό έχει προκαλέσει ζημιές και έχει διακόψει την πρόσβαση σε μία από τις γνωστές τουριστικές περιοχές του νησιού. Περίπου 250 άτομα, στην πλειονότητά τους τουρίστες, καθώς και εργαζόμενοι επιχειρήσεων, παραμένουν στην παραλία, ενώ περίπου 100 οχήματα έχουν αποκλειστεί στον μοναδικό δρόμο πρόσβασης.

Η αποκόλληση του βράχου και οι άμεσες συνέπειες

Η αποκόλληση του τεράστιου βράχου σημειώθηκε από πλαγιά στην περιοχή του Λαδικού της Ρόδου. Ο ογκόλιθος κατέληξε στο οδόστρωμα που συνδέει το Λαδικό με την παραλία «Άντονι Κουίν», προκαλώντας σημαντικές ζημιές και διακόπτοντας πλήρως την πρόσβαση. Η παραλία «Άντονι Κουίν» είναι μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές του νησιού, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό.

Ευτυχώς, από την πτώση του βράχου δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Τη στιγμή που ο βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά, δεν περνούσαν οχήματα ή πεζοί από το συγκεκριμένο σημείο. Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν θύματα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη τουριστική κίνηση που συγκεντρώνει η παραλία «Άντονι Κουίν».

Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι και αποκλεισμένα οχήματα

Στην παραλία «Άντονι Κουίν» και στην ευρύτερη περιοχή υπολογίζεται ότι βρίσκονται περίπου 250 άνθρωποι. Η πλειονότητα αυτών είναι τουρίστες που επισκέπτονταν την παραλία, ενώ μεταξύ τους περιλαμβάνονται και εργαζόμενοι επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιοχή. Ο αποκλεισμός του δρόμου έχει ως αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν να αποχωρήσουν.

Ταυτόχρονα, περίπου 100 οχήματα παραμένουν σταθμευμένα στην περιοχή, καθώς η πτώση του βράχου έχει καταστήσει αδύνατη τη διέλευσή τους. Ο δρόμος αυτός αποτελεί τη μοναδική οδική πρόσβαση προς την παραλία, γεγονός που επιτείνει το πρόβλημα του εγκλωβισμού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση, αν και οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις δεν δείχνουν να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τα άτομα που βρίσκονται στην παραλία.

Άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών

Από την πρώτη στιγμή, στο σημείο του περιστατικού βρίσκονται στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, συνοδευόμενα από ειδικά μηχανήματα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχουν ενημερωθεί άμεσα και βρίσκονται σε συντονισμό για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, βρίσκεται επίσης στην περιοχή, επιβλέποντας τις ενέργειες.

Ο κ. Θωμάτος δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση. Βασικές προτεραιότητες έχουν τεθεί η προστασία και η ασφάλεια των πολιτών, καθώς και η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον αποκλεισμένο δρόμο. Η συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση.

Σχέδιο απομάκρυνσης και τεχνικοί έλεγχοι

Στην περιοχή έχει ήδη μεταφερθεί μηχάνημα βαρέος τύπου, το οποίο βρίσκεται σε ετοιμότητα για την απομάκρυνση του ογκώδους βράχου από το οδόστρωμα. Ωστόσο, οι εργασίες απομάκρυνσης δεν μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, θα πρέπει να προηγηθεί αξιολόγηση από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες.

Ο τεχνικός έλεγχος κρίνεται απαραίτητος για να διαπιστωθεί η σταθερότητα της πλαγιάς και να αποκλειστεί ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων ή αποκόλλησης βράχων. Στόχος είναι να απομακρυνθεί το εμπόδιο χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο όσοι βρίσκονται στην περιοχή και τα συνεργεία που θα επιχειρήσουν στο σημείο. Η επιχείρηση πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε οι περίπου 250 άνθρωποι να μπορέσουν να αποχωρήσουν με ασφάλεια πριν νυχτώσει.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, News.gr