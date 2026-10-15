Οπαδοί της Χάιντουκ Σπλιτ με ναζιστικά συνθήματα και φέρετρα πριν τον αγώνα με τον Άγιαξ

Οι οργανωμένοι οπαδοί της Χάιντουκ Σπλιτ, γνωστοί ως Torcida, προέβησαν σε μια σειρά από ντροπιαστικές ενέργειες λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης της ομάδας τους με τον Άγιαξ για το Conference League. Κατά την πορεία τους προς το γήπεδο, οι οπαδοί εμφάνισαν ένα φέρετρο που έφερε το όνομα του ολλανδικού συλλόγου, ενώ παράλληλα ακούστηκαν ναζιστικά συνθήματα. Οι σκηνές αυτές προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση και αμαύρωσαν την ιστορική ημέρα για τον κροατικό σύλλογο, ο οποίος επέστρεφε σε ευρωπαϊκούς ομίλους μετά από πολλά χρόνια.

Η επιστροφή της Χάιντουκ σε ευρωπαϊκούς ομίλους

Η Χάιντουκ Σπλιτ βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος καθώς συμμετέχει ξανά σε League Phase, δηλαδή σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά από ένα διάστημα 15 ετών. Αυτή η επιστροφή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον κροατικό σύλλογο και τους πιστούς του φιλάθλους.

Η πρεμιέρα της ομάδας στο Conference League την βρήκε να υποδέχεται τον Άγιαξ, σε μια αναμέτρηση που αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο ενθουσιασμός για την επανεμφάνιση της Χάιντουκ σε αυτό το επίπεδο ήταν διάχυτος, ωστόσο η εκδήλωσή του από μερίδα οπαδών πήρε μια ντροπιαστική τροπή.

Η ιστορική αυτή ημέρα για την ομάδα του Μάρκο Λιβάγια, αντί να αποτελέσει γιορτή αποκλειστικά για το ποδόσφαιρο, σημαδεύτηκε από γεγονότα που προκάλεσαν αρνητικά σχόλια και επισκίασαν το αθλητικό κομμάτι της αναμέτρησης.

Το περιστατικό με το φέρετρο και η καταστροφή του

Κατά τη διάρκεια της πορείας τους προς το γήπεδο, οι οργανωμένοι οπαδοί της Χάιντουκ, οι Torcida, προχώρησαν σε μια προκλητική ενέργεια. Εμφάνισαν ένα φέρετρο, πάνω στο οποίο ήταν γραμμένο το όνομα του αντιπάλου, «Άγιαξ», σε μια σαφή προσπάθεια να εκφοβίσουν και να προσβάλουν.

Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν περιορίστηκε στην απλή επίδειξη του φέρετρου. Σε κάποιο σημείο της διαδρομής τους, οι οπαδοί προχώρησαν στην καταστροφή του, πετώντας το φέρετρο στον δρόμο, όπου και έσπασε. Αυτό το συμβάν καταγράφηκε και συνέβαλε στην αρνητική εικόνα που δημιουργήθηκε.

Η πράξη αυτή, που συνέβη υπό το βλέμμα πολλών, έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και σχόλια σχετικά με την αθλητική συμπεριφορά και τον σεβασμό προς τον αντίπαλο.

Ναζιστικά συνθήματα και ρατσιστικές αναφορές

Παράλληλα με το περιστατικό του φέρετρου, οι οπαδοί της Χάιντουκ φώναζαν ναζιστικά συνθήματα, τα οποία προσέδωσαν ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα και σοβαρότητα στις ενέργειές τους. Μεταξύ των συνθημάτων που ακούστηκαν καθαρά ήταν οι φράσεις «τσακίστε τους Εβραίους», εκφράζοντας απροκάλυπτο αντισημιτισμό.

Επιπλέον, ακούστηκαν και άλλες φράσεις με σαφείς αναφορές σε ναζιστικές και φασιστικές ιδεολογίες, όπως «σήκω, Αδόλφε» και «εμπρός, Ουστάσι». Αυτές οι εκδηλώσεις μίσους και ρατσισμού καταγράφηκαν κατά την πορεία των οπαδών προς το γήπεδο.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω με συνθήματα που αναφέρονταν στο Άουσβιτς, όπως «Άουσβιτς, Άουσβιτς». Όλες αυτές οι εκδηλώσεις αμαύρωσαν την ατμόσφαιρα και επισκίασαν την αθλητική εκδήλωση, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια και καταδίκη.

Η αλγεινή εντύπωση και η διάδοση των γεγονότων

Οι σκηνές αυτές, με την επίδειξη και καταστροφή του φέρετρου, καθώς και τα ναζιστικά συνθήματα, έκαναν άμεσα τον γύρο του διαδικτύου. Η ταχύτητα με την οποία διαδόθηκαν οι εικόνες και τα βίντεο συνέβαλε στην ευρεία δημοσιοποίηση των γεγονότων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η γενική εντύπωση που προκλήθηκε ήταν αλγεινή, καθώς οι ενέργειες των οπαδών της Χάιντουκ Σπλιτ θεωρήθηκαν ντροπιαστικές και απαράδεκτες για το πνεύμα του αθλητισμού. Η συμπεριφορά αυτή επισκίασε την ιστορική ημέρα για την ομάδα, η οποία επέστρεφε σε ευρωπαϊκούς ομίλους μετά από πολλά χρόνια απουσίας.

Τα γεγονότα αυτά όχι μόνο προκάλεσαν αντιδράσεις, αλλά και έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων στον χώρο του ποδοσφαίρου, αμαυρώνοντας την εικόνα του κροατικού συλλόγου και του αθλήματος γενικότερα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta