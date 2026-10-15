Νέα έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο εργατών. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Αυτό το νέο συμβάν έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα της 9ης Οκτωβρίου, στο ίδιο διυλιστήριο, όπου δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους.

Το νέο περιστατικό στα διυλιστήρια της Κορίνθου

Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, στη μονάδα 750 του διυλιστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης, γνωστών ως «shut down». Συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούσαν τη συντήρηση ενός εναλλάκτη υψηλής πίεσης, με τη μονάδα να βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Οι δύο τραυματίες είναι εργολαβικοί εργάτες που εκτελούσαν τις συγκεκριμένες εργασίες. Κατά τη διάρκεια της έκρηξης, ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος, ωστόσο δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Το γεγονός αυτό προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και την παροχή βοήθειας στους εμπλεκόμενους.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Οι δύο εργάτες που τραυματίστηκαν στην έκρηξη είναι πολυτραυματίες, με τον έναν εξ αυτών να φέρει σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες υπέστησαν εγκαύματα και κατάγματα, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ενδέχεται να εισέπνευσαν αέρια. Αμέσως μετά το συμβάν, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου με ασθενοφόρα της Motor Oil για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση των τραυματιών αξιολογείται από τους γιατρούς, οι οποίοι θα κρίνουν εάν απαιτείται διασωλήνωση και διακομιδή σε νοσοκομείο της Αττικής. Πηγές της εταιρείας αναφέρουν ότι η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Προηγούμενο θανατηφόρο δυστύχημα και απεργία

Το νέο αυτό ατύχημα σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες μετά ένα τραγικό δυστύχημα που συνέβη στο ίδιο διυλιστήριο την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου. Εκείνο το περιστατικό είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο εργαζομένων, ηλικίας 43 και 50 ετών. Οι δύο άνδρες, επίσης εργολαβικοί εργαζόμενοι, είχαν τραυματιστεί σοβαρά αρχικά και κατέληξαν αργότερα σε νοσοκομείο της Αθήνας. Για το δυστύχημα της 9ης Οκτωβρίου είχαν πραγματοποιηθεί τέσσερις συλλήψεις.

Σε συνέχεια του τραγικού συμβάντος της 9ης Οκτωβρίου, οι εργαζόμενοι της Motor Oil, με τη στήριξη κλαδικών σωματείων, πραγματοποίησαν απεργία την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας στους χώρους εργασίας των διυλιστηρίων, λίγες μόνο ημέρες μετά τις κινητοποιήσεις.

Εργασίες συντήρησης και ζητήματα ασφάλειας

Το περιστατικό της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, έλαβε χώρα σε μια μονάδα που βρισκόταν εκτός λειτουργίας για προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης. Η φύση των εργασιών, που αφορούσαν εναλλάκτη υψηλής πίεσης, υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και τους κινδύνους που ενέχουν τέτοιου είδους εργασίες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η επανάληψη σοβαρών ατυχημάτων εντός ολίγων ημερών, με τραυματισμούς και απώλειες ζωών εργαζομένων, αναδεικνύει την ανάγκη για ενδελεχή διερεύνηση των συνθηκών και των πρωτοκόλλων ασφαλείας που εφαρμόζονται στα διυλιστήρια. Η ασφάλεια των εργολαβικών εργατών, οι οποίοι εμπλέκονται συχνά σε τέτοιου είδους συντηρήσεις, αποτελεί κεντρικό σημείο προβληματισμού μετά τα πρόσφατα συμβάντα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Ieidiseis