Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πόσιμο τζελ κρητικής αλόης βιολογικής καλλιέργειας

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) προχώρησε στην άμεση ανάκληση από την αγορά συγκεκριμένης παρτίδας πόσιμου τζελ κρητικής αλόης βιολογικής καλλιέργειας. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από εργαστηριακό έλεγχο, ο οποίος κατέδειξε ότι το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και χαρακτηρίστηκε ως μη ασφαλές και επιβλαβές για την υγεία των καταναλωτών. Οι αρμόδιες αρχές καλούν όσους έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Η απόφαση του ΕΦΕΤ για την ανάκληση

Η ανάκληση του πόσιμου τζελ κρητικής αλόης βιολογικής καλλιέργειας πραγματοποιήθηκε από τον ΕΦΕΤ, και ειδικότερα από την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του φορέα. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων που διενεργούνται για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των τροφίμων στην ελληνική αγορά.

Οι έλεγχοι αυτοί διεξάγονται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για τον προσδιορισμό παραγώγων υδροξυανθρακενίων σε τρόφιμα που περιέχουν εκχύλισμα του φυτού αλόης του έτους 2026». Μέσω αυτού του προγράμματος, ο ΕΦΕΤ στοχεύει στον εντοπισμό και την απόσυρση προϊόντων που ενδέχεται να περιέχουν ουσίες σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.

Στοιχεία του ανακαλούμενου προϊόντος

Το προϊόν που ανακαλείται φέρει την ονομασία «ΠΟΣΙΜΟ ΤΖΕΛ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΑΛΟΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ». Πρόκειται για συσκευασία όγκου 750 ml, με την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας να αναγράφεται ως 15/09/2027. Αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά για τους καταναλωτές, ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν με ακρίβεια το συγκεκριμένο προϊόν.

Η παραγωγή του εν λόγω πόσιμου τζελ πραγματοποιείται από την επιχείρηση «EVIO IKE». Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην οδό Στρ. Μακρυγίαννη 44, στον Άγιο Δημήτριο Αθηνών, με Ταχυδρομικό Κώδικα 173 42. Η αναφορά των στοιχείων του παραγωγού αποτελεί μέρος της διαδικασίας διαφάνειας και ενημέρωσης του κοινού.

Εργαστηριακά ευρήματα και μη συμμόρφωση

Ο λόγος της ανάκλησης προέκυψε από τον εργαστηριακό έλεγχο που διενεργήθηκε στο δείγμα του προϊόντος. Κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστώθηκε ότι το άθροισμα της αλοΐνης Α και της αλοΐνης Β στο τζελ ανέρχεται στα 3,2 mg/kg. Αυτή η τιμή κρίθηκε ως μη συμβατή με τις ισχύουσες διατάξεις.

Συγκεκριμένα, το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/468 της Επιτροπής. Ο εν λόγω κανονισμός αφορά τη χρήση παραγώγων υδροξυανθρακενίων σε τρόφιμα και καθορίζει τα επιτρεπτά όρια για αυτές τις ουσίες. Η υπέρβαση των ορίων αυτών οδήγησε στον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μη ασφαλούς.

Χαρακτηρισμός ως μη ασφαλές και επιβλαβές

Με βάση τα εργαστηριακά αποτελέσματα και τη μη συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, το πόσιμο τζελ κρητικής αλόης βιολογικής καλλιέργειας χαρακτηρίστηκε επίσημα ως μη ασφαλές και επιβλαβές για την υγεία των καταναλωτών. Ο χαρακτηρισμός αυτός υποδηλώνει ότι η κατανάλωσή του μπορεί να ενέχει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

Ως άμεση συνέπεια, ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση και πλήρη ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος από την αγορά. Παράλληλα, οι σχετικοί έλεγκοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της απόφασης ανάκλησης και η προστασία των καταναλωτών.

Σύσταση προς τους καταναλωτές

Ο ΕΦΕΤ απευθύνει σαφή έκκληση προς όλους τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν. Συγκεκριμένα, καλεί τους καταναλωτές να μην καταναλώσουν το πόσιμο τζελ κρητικής αλόης βιολογικής καλλιέργειας, το οποίο φέρει τα προαναφερθέντα στοιχεία και ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 15/09/2027.

Η σύσταση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων υγείας. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τις συσκευασίες που έχουν στην κατοχή τους και, αν διαπιστώσουν ότι πρόκειται για το ανακαλούμενο προϊόν, να απέχουν από την κατανάλωσή του.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr, Ieidiseis