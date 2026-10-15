Έφοδος της αστυνομίας σε «αποθήκη» σπείρας στα Μέγαρα: Εξιχνιάστηκαν 78 υποθέσεις με λεία 350.000 ευρώ

Η αστυνομία πραγματοποίησε επιτυχημένη επιχείρηση στα Μέγαρα, κάνοντας έφοδο σε οικία που χρησιμοποιούσε ως «αποθήκη» μια εγκληματική οργάνωση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν έξι άτομα, μέλη της σπείρας, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα οκτώ. Η οργάνωση κατηγορείται για 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστειών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με τη συνολική λεία να εκτιμάται σε περισσότερα από 350.000 ευρώ.

Η επιχείρηση της αστυνομίας στα Μέγαρα

Πλάνα από drone και κάμερες αστυνομικών κατέγραψαν τη στιγμή της εφόδου των αρχών στο σπίτι που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση στα Μέγαρα. Οι αστυνομικοί έσπασαν τις πόρτες και εισήλθαν στην οικία, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση που είχε σχεδιαστεί με προσοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και η Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.). Κατά την έφοδο, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε έξι μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 38, 36, 35, 27, 25 και 24 ετών.

Η δικογραφία και οι κατηγορίες

Εκτός από τους έξι συλληφθέντες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα οκτώ άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές. Όλοι κατηγορούνται για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων, ανάλογα με την περίπτωση συμμετοχής τους στην οργάνωση.

Οι κατηγορίες αφορούν σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές και απάτες, καθώς και ληστεία. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, αλλά και για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η πολυεπίπεδη δράση της σπείρας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει μια εκτεταμένη και πολυεπίπεδη εγκληματική δράση. Αυτή η δράση χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες και εκτιμάται ότι ξεκινούσε τουλάχιστον από τις αρχές Ιανουαρίου του 2026 και συνεχιζόταν έως τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, η προανακριτική έρευνα έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση 78 περιπτώσεων απατών, κλοπών και ληστειών. Οι εγκληματικές αυτές ενέργειες πραγματοποιούνταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ τα κέρδη που αποκόμισε η σπείρα από την παράνομη δράση της υπολογίζονται σε περισσότερα από 350.000 ευρώ.

Οργανωμένη εξαπάτηση και τηλεφωνικό κέντρο

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης ήταν η οργανωμένη και συστηματική εξαπάτηση πολιτών. Τα μέλη είχαν διακριτούς ρόλους, με κάποιους να αναλαμβάνουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υποψήφια θύματα και άλλους την παραλαβή των χρηματικών ποσών ή των τιμαλφών.

Η δράση αυτή δεν περιοριζόταν μόνο στην Αττική, αλλά επεκτεινόταν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Το επιχειρησιακό κέντρο συντονισμού της οργάνωσης, όπου λειτουργούσε και το τηλεφωνικό κέντρο, βρισκόταν στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Οι τηλεφωνητές χρησιμοποιούσαν ψευδείς ιδιότητες για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, λογιστές, φοροτεχνικοί ή ακόμα και αστυνομικοί. Αρχικά, ορισμένα μέλη πραγματοποιούσαν τις κλήσεις για να αξιολογήσουν την ανταπόκριση των υποψήφιων θυμάτων, ενώ στη συνέχεια οι κατάλληλοι στόχοι παραπέμπονταν σε έναν κεντρικό τηλεφωνητή, ο οποίος αναλάμβανε την περαιτέρω επικοινωνία και την ολοκλήρωση της απάτης, οδηγώντας τους πολίτες στην παράδοση χρημάτων ή τιμαλφών.

Με πληροφορίες από: Newsit