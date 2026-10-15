Νέα αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Σε νέα έρευνα προχώρησαν σήμερα οι αστυνομικές αρχές στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11, στο Κολωνάκι, το οποίο συνδέεται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελέα και των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς. Το ειδικό κλιμάκιο της Ασφάλειας αναζητά, μεταξύ άλλων, αναισθητικές ουσίες που φέρεται να χρησιμοποιούσε η 56χρονη γιατρός.

Η δεύτερη αυτοψία στο ιατρείο

Η σημερινή έρευνα είναι η δεύτερη που διενεργείται στον συγκεκριμένο χώρο από τον Σεπτέμβριο, περίπου ενάμιση μήνα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου. Ειδικό κλιμάκιο της Ασφάλειας, αποτελούμενο από τρεις αστυνομικούς, μετέβη στην οδό Καρνεάδου 11, όπου στεγάζεται το ιατρείο των προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία.

Κατά την προηγούμενη επιχείρηση, η οποία είχε λάβει χώρα έναν μήνα και έξι ημέρες νωρίτερα, οι αστυνομικοί είχαν κατασχέσει φακέλους, διάφορα πειστήρια και σκευάσματα, τα οποία απομακρύνθηκαν από το ιατρείο μέσα σε σακούλες. Οι παρευρισκόμενοι στη νέα έρευνα δεν προχώρησαν σε δηλώσεις σχετικά με τον σκοπό της, με έναν αστυνομικό να περιορίζεται στην αναφορά ότι «είμαστε εδώ κατόπιν παραγγελίας».

Αναζήτηση ουσιών και παρουσία δικηγόρων

Στο επίκεντρο της σημερινής έρευνας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, αναισθητικές ουσίες με τις οποίες φέρεται να προκαλούσε μέθη η 56χρονη γιατρός στους ασθενείς της, με σκοπό να τους υποβάλλει σε πλασμαφαίρεση. Η διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τις 15:30, με την άφιξη του κλιμακίου της Ασφάλειας.

Στη νέα έρευνα συμμετέχουν εκπρόσωποι των δύο κατηγορουμένων γιατρών, της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου. Αρχικά, στον χώρο εισήλθαν δικηγόροι από το γραφείο του συνηγόρου του 58χρονου, ακολουθούμενοι από τον δικηγόρο της 56χρονης γιατρού. Στη συνέχεια ανέβηκαν οι τρεις αστυνομικοί, ενώ τελευταίοι έφτασαν ο εισαγγελέας και ένα ακόμη άτομο.

Η ιατροδικαστική εξέταση και οι αιτήσεις της οικογένειας

Οι δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να είναι έτοιμη η ιατροδικαστική εξέταση. Ωστόσο, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει να γίνουν επιπλέον εξετάσεις σε ειδικό εργαστήριο στη Γερμανία.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, δήλωσε ότι ο τεχνικός τους σύμβουλος ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο έρευνας. Πρόσθεσε ότι αναμένουν τα τελικά επικυρωμένα αποτελέσματα προς το τέλος της τρέχουσας ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, μετά από ανάλυση 1.600 φαρμακευτικών ουσιών στο εξειδικευμένο εργαστήριο της Γερμανίας.

Η πλευρά της κατηγορούμενης Γάκα είχε ζητήσει να γίνει έλεγχος στο σπίτι του τραγουδιστή για φαρμακευτικά σκευάσματα. Ο κ. Λυκούδης απάντησε ότι πρόκειται για ένα επιχείρημα χωρίς βάση, καθώς ουσίες όπως η μιδαζολάμη και η προποφόλη δεν είναι για οικιακή χρήση.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και οικονομικά αδικήματα

Παράλληλα με την ποινική διερεύνηση, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου, κατόπιν εντολής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στα δεσμευθέντα περιλαμβάνεται και μία τραπεζική θυρίδα που διατηρούν οι δύο γιατροί στο Κολωνάκι, με την Αρχή να συναινεί στο άνοιγμα και τον έλεγχο του περιεχομένου της.

Ο κ. Βουρλιώτης έχει αποστείλει έγγραφα στο Κτηματολόγιο για τον εντοπισμό ακίνητης περιουσίας των κατηγορουμένων, καθώς και στις ασφαλιστικές εταιρείες για τυχόν επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους. Το ζευγάρι των γιατρών ελέγχεται επίσης από την Αρχή για τέσσερα οικονομικά αδικήματα: κακουργηματική απάτη, αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο των ερεχνών, η 19χρονη κόρη των γιατρών κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα ότι η μητέρα της της είχε κάνει πλασμαφαίρεση δύο φορές.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Newsit