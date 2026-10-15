Βίντεο αναπαριστά τον «διάδρομο βασανιστηρίων» που καταργήθηκε στις βρετανικές φυλακές

Μια νέα προσομοίωση σε βίντεο αναπαριστά τη λειτουργία του «σωφρονιστικού διαδρόμου», μιας συσκευής καταναγκαστικής εργασίας που χρησιμοποιούνταν στις βρετανικές φυλακές κατά τον 19ο αιώνα. Η πρακτική αυτή, η οποία ανάγκαζε τους κρατούμενους σε εξαντλητική σωματική προσπάθεια, καταργήθηκε οριστικά το 1902. Το βίντεο προσφέρει μια εικόνα των μεθόδων τιμωρίας που εφαρμόζονταν εκείνη την εποχή, αναδεικνύοντας ένα σκληρό κομμάτι της σωφρονιστικής ιστορίας.

Ο «σωφρονιστικός διάδρομος» και η λειτουργία του

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από το κανάλι Zack D. Films παρουσιάζει λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας του σωφρονιστικού διαδρόμου, μιας κατασκευής που αποτελούσε μέσο καταναγκαστικής εργασίας στις βρετανικές φυλακές του 19ου αιώνα. Οι κρατούμενοι υποχρεώνονταν να περπατούν πάνω σε αυτόν για πολλές ώρες κάθε μέρα, ως μέρος του τιμωρητικού συστήματος.

Η προσομοίωση αποκαλύπτει τον μηχανισμό που ανάγκαζε τους φυλακισμένους να ανεβοκατεβαίνουν διαρκώς πάνω σε κινούμενα σκαλοπάτια. Αυτή η διαδικασία απαιτούσε συνεχή σωματική προσπάθεια, χωρίς ωστόσο οι κρατούμενοι να μετακινούνται από τη θέση τους. Ο συγκεκριμένος διάδρομος διέφερε σημαντικά από τους σύγχρονους διαδρόμους γυμναστικής, καθώς ο σκοπός του ήταν καθαρά τιμωρητικός και όχι εκγύμνασης.

Η επινόηση και η εξάπλωση της πρακτικής

Η δημιουργία του σωφρονιστικού διαδρόμου αποδίδεται στον Βρετανό μηχανικό Sir William Cubitt, ο οποίος επινόησε την κατασκευή το έτος 1818. Η εφεύρεση αυτή είχε ως στόχο την επιβολή καταναγκαστικής εργασίας στους κρατούμενους και σύντομα η χρήση της εξαπλώθηκε σε πολλές βρετανικές φυλακές.

Μέσω αυτής της συσκευής, οι φυλακισμένοι αναγκάζονταν να εκτελούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η πρακτική αυτή εντάχθηκε στις αυστηρές σωφρονιστικές μεθόδους της εποχής, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνθηκών που επικρατούσαν στα σωφρονιστικά ιδρύματα.

Σκληρές συνθήκες εργασίας

Οι συνθήκες εργασίας στον σωφρονιστικό διάδρομο ήταν ιδιαίτερα σκληρές και εξαντλητικές για τους κρατούμενους. Η καθημερινή τους εργασία μπορούσε να φτάνει τις έξι ώρες, απαιτώντας αδιάκοπη σωματική προσπάθεια.

Σύμφωνα με την περιγραφή της πρακτικής αυτής, οι κρατούμενοι δικαιούνταν μόλις 12 λεπτά ανάπαυσης για κάθε ώρα εργασίας. Η συνεχής κίνηση και η σωματική καταπόνηση που προκαλούσε ο διάδρομος τον καθιστούσαν ένα από τα πιο σκληρά μέσα τιμωρίας και καταναγκαστικής εργασίας της εποχής, συμβάλλοντας στην αυστηρή εικόνα του σωφρονιστικού συστήματος.

Η σύνδεση με τον Όσκαρ Ουάιλντ

Το όνομα του διάσημου Ιρλανδού συγγραφέα Όσκαρ Ουάιλντ συνδέεται άμεσα με το σκληρό σωφρονιστικό σύστημα που επικρατούσε στη βικτωριανή Βρετανία. Το 1895, ο Ουάιλντ καταδικάστηκε σε δύο χρόνια καταναγκαστικής εργασίας, βάσει της τότε ισχύουσας νομοθεσίας που ποινικοποιούσε τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ανδρών.

Η περίοδος της φυλάκισής του θεωρείται μία από τις πιο σκοτεινές στη ζωή του συγγραφέα και συνδέθηκε με σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Ωστόσο, η καταδίκη του σε καταναγκαστική εργασία δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι υποβλήθηκε ειδικά στη συγκεκριμένη πρακτική του σωφρονιστικού διαδρόμου. Η σύνδεση αφορά γενικότερα τις σκληρές συνθήκες των φυλακών της εποχής.

Το τέλος μιας εποχής

Η χρήση του σωφρονιστικού διαδρόμου ως μέσου τιμωρίας και καταναγκαστικής εργασίας εγκαταλείφθηκε οριστικά στη Βρετανία το έτος 1902. Η κατάργηση αυτή έβαλε τέλος σε μια πρακτική που είχε συνδεθεί με την εξαντλητική σωματική εργασία των κρατουμένων και σηματοδότησε μια αλλαγή στις σωφρονιστικές μεθόδους.

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά την κατάργησή του, η προσομοίωση του Zack D. Films έρχεται να αναπαραστήσει τον τρόπο λειτουργίας αυτού του μηχανισμού. Μέσω του βίντεο, δίνεται μια ζωντανή εικόνα των μεθόδων τιμωρίας που εφαρμόζονταν στις φυλακές της εποχής, προσφέροντας μια ματιά σε ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του σωφρονιστικού συστήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta