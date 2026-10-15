Ο Κρίστιαν Χόρνερ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στην F1 με μια νέα ομάδα

Ο Κρίστιαν Χόρνερ εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τη Formula 1, παρότι βρίσκεται εκτός της διοίκησης της Red Bull από τον Ιούλιο του 2025. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον σε ένα διαφορετικό σενάριο επιστροφής του στο πρωτάθλημα, το οποίο αφορά τη δημιουργία μιας νέας ομάδας. Ο Βρετανός αφήνει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι υπάρχει χώρος για δωδέκατη συμμετοχή στο grid, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει πως δεν βιάζεται να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Το σενάριο της 12ης ομάδας στο grid

Ο Κρίστιαν Χόρνερ φαίνεται να εξετάζει την προοπτική να επιστρέψει στη Formula 1 μέσω της δημιουργίας μιας εντελώς νέας ομάδας. Αυτή η προσέγγιση διαφοροποιείται από την ανάληψη ενός ήδη υπάρχοντος αγωνιστικού οργανισμού, μια επιλογή που θα μπορούσε να θεωρηθεί πιο συμβατική για ένα πρόσωπο του βεληνεκούς του.

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις του, ο πρώην επικεφαλής της Red Bull πιστεύει ότι υπάρχει χώρος για μια δωδέκατη συμμετοχή στο grid του πρωταθλήματος. Η αναφορά του σε αυτή τη δυνατότητα αποτελεί ένδειξη της κατεύθυνσης που εξετάζει για το μέλλον του στον χώρο, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί κάποια συμφωνία, επενδυτικό σχήμα ή συγκεκριμένο σχέδιο για την ίδρυση μιας νέας ομάδας.

Η προϋπόθεση της μετοχικής συμμετοχής

Το ενδεχόμενο νέας ομάδας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της στάσης του Χόρνερ απέναντι σε μια πιθανή επιστροφή του στο πρωτάθλημα. Στις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του, ο Βρετανός έχει συνδέσει την προοπτική ένταξης σε έναν οργανισμό με την απόκτηση μετοχικής συμμετοχής. Αυτό διαφοροποιεί σημαντικά τη συζήτηση από μια απλή πρόσληψη στη θέση του επικεφαλής μιας ομάδας, υποδεικνύοντας την επιθυμία του για έναν πιο ουσιαστικό ρόλο.

Η μόνη εξαίρεση σε αυτή την προϋπόθεση, όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, είναι η Ferrari. Παρόλα αυτά, δεν έχει ανακοινωθεί κανένα επενδυτικό σχήμα ή συγκεκριμένο σχέδιο που να επιβεβαιώνει την επικείμενη είσοδο μιας νέας ομάδας στο πρωτάθλημα της Formula 1.

Οι διευκρινίσεις για τη Ferrari

Προηγούμενες δηλώσεις του Κρίστιαν Χόρνερ σχετικά με τη Ferrari είχαν πυροδοτήσει σενάρια αντικατάστασης του Φρεντ Βασέρ στην ιταλική ομάδα. Ο Χόρνερ είχε χαρακτηρίσει τη θέση του επικεφαλής της Scuderia ως «δουλειά-όνειρο» και είχε αναφέρει ότι πρόκειται για τη μοναδική ομάδα στην οποία θα σκεφτόταν να ενταχθεί χωρίς να έχει μετοχική συμμετοχή.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στην Independent, ο Βρετανός προχώρησε σε διευκρινίσεις, τονίζοντας ότι οι δηλώσεις του αποδόθηκαν εκτός του πλαισίου τους. Η παρερμηνεία αυτή οδήγησε σε εκτεταμένα σενάρια που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική του πρόθεση.

Η παρερμηνεία των δηλώσεων

Ο Κρίστιαν Χόρνερ εξήγησε ότι οι δηλώσεις του για τη Ferrari είχαν ως στόχο να δείξουν σεβασμό στην ιστορία και την ιδιαίτερη θέση της ιταλικής ομάδας στη Formula 1. Ο ίδιος δεν είχε πρόθεση να προαναγγείλει κάποια συμφωνία ή να υπονοήσει άμεση ένταξη στην Scuderia. Αντιθέτως, ήθελε να αναδείξει τη μοναδικότητα της Ferrari στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο πρώην επικεφαλής της Red Bull απέδωσε την έκταση των σεναρίων στη σύνδεση διαφορετικών δηλώσεων και εξελίξεων, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι κάποιοι «προσθέτουν δύο και δύο και βγάζουν οκτώ». Αυτό υποδηλώνει ότι οι πληροφορίες συσχετίστηκαν με τρόπο που δημιούργησε μια εσφαλμένη εικόνα για τις προθέσεις του.

Το μέλλον παραμένει ανοιχτό

Ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Κρίστιαν Χόρνερ παραμένει ανοιχτός και αβέβαιος. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του, πάντως, δίνουν μια σαφή εικόνα των προθέσεών του για την επιστροφή του στο paddock της Formula 1. Δεν αναζητά απλώς έναν τρόπο να επιστρέψει, αλλά επιδιώκει συγκεκριμένο ρόλο και συνθήκες υπό τις οποίες θα επέλεγε να το κάνει.

Η έμφαση στη μετοχική συμμετοχή και η εξέταση της δημιουργίας μιας νέας ομάδας υπογραμμίζουν την επιθυμία του για έναν πιο ενεργό και ιδιοκτησιακό ρόλο στο μέλλον. Ο Χόρνερ δεν βιάζεται να λάβει την απόφασή του, κάτι που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την επόμενη κίνησή του στον χώρο της Formula 1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta