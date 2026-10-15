Παράσυρση πεζής στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου του 2026, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων. Το συμβάν, που έλαβε χώρα στις 14:11, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της γυναίκας και τη δημιουργία έντονων κυκλοφοριακών προβλημάτων στην περιοχή. Συγκεκριμένα, η παράσυρση συνέβη στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στην οδό Αργολίδος, προκαλώντας άμεσα δυσχέρειες στην κίνηση των οχημάτων.

Το χρονικό της παράσυρσης

Η παράσυρση της πεζής έλαβε χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου του 2026, σε ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας. Το ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κίνηση οχημάτων και πεζών. Η ακριβής ώρα του συμβάντος, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ήταν στις 14:11.

Μία γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, ενώ βρισκόταν επί της λεωφόρου Κηφισίας. Το περιστατικό συνέβη συγκεκριμένα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, κοντά στη συμβολή με την οδό Αργολίδος. Ως αποτέλεσμα της παράσυρσης, η γυναίκα υπέστη τραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η σοβαρότητα της κατάστασής της.

Άμεση επέμβαση και μεταφορά στο Λαϊκό Νοσοκομείο

Αμέσως μετά το τροχαίο ατύχημα, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών. Στο σημείο της παράσυρσης έσπευσε ιδιωτικό ασθενοφόρο, το οποίο ανέλαβε την παροχή πρώτων βοηθειών στην τραυματισμένη γυναίκα. Η παρουσία του ασθενοφόρου ήταν καθοριστική για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης της πεζής.

Μετά την αρχική φροντίδα, η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Η μεταφορά της κρίθηκε απαραίτητη για την περαιτέρω ιατρική εξέταση και την παροχή της ενδεδειγμένης θεραπείας, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή περίθαλψη για τους τραυματισμούς που υπέστη από την παράσυρση.

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Κηφισίας

Το τροχαίο ατύχημα είχε άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας. Στο ύψος των Αμπελοκήπων, και ειδικότερα στο σημείο της οδού Αργολίδος όπου συνέβη η παράσυρση, παρατηρήθηκαν εκτεταμένα κυκλοφοριακά προβλήματα. Η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας χαρακτηρίστηκε ως «στο κόκκινο» και στα δύο ρεύματα, τόσο προς Αθήνα όσο και προς Κηφισιά. Στο σημείο του τροχαίου, η κατάσταση ήταν ακόμη πιο δύσκολη, καθώς τα οχήματα ήταν σχεδόν ακινητοποιημένα, δημιουργώντας μεγάλες καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνταν στην περιοχή.

Γενικευμένη συμφόρηση στην πρωτεύουσα

Οι επιπτώσεις του τροχαίου ατυχήματος δεν περιορίστηκαν μόνο στην περιοχή των Αμπελοκήπων, αλλά επεκτάθηκαν σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου της Αθήνας. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώθηκαν σε διάφορες κεντρικές αρτηρίες και αυτοκινητόδρομους της πρωτεύουσας, επηρεάζοντας την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών.

Μεταξύ των σημείων όπου καταγράφηκε αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις ήταν ο Κηφισός, η Αττική Οδός και η λεωφόρος Αθηνών. Επιπλέον, το κέντρο της Αθήνας και η περιοχή του Πειραιά αντιμετώπισαν επίσης σημαντικά κυκλοφοριακά ζητήματα. Οι οδηγοί που κινούνται σε αυτά τα σημεία καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις στους χρόνους των μετακινήσεών τους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos