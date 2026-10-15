Ασυνήθιστη συμπεριφορά των μαλακών ελαστικών στη φόρμουλα 1 της Σιγκαπούρης

Μια απροσδόκητη συμπεριφορά των μαλακών ελαστικών παρατηρήθηκε στον αγώνα της Σιγκαπούρης, σύμφωνα με τον οδηγό της Williams, Άλεξ Άλμπον. Η μαλακή γόμα, που συνήθως χρησιμοποιείται για την επίτευξη υψηλής πρόσφυσης σε μικρά σκέλη, έδειξε ασυνήθιστα μεγάλη αντοχή, διατηρώντας την απόδοσή της για περισσότερους γύρους από το αναμενόμενο. Ο Άλμπον συνέδεσε αυτό το φαινόμενο με τις αυξημένες πιέσεις των πίσω ελαστικών και τις απαιτήσεις της ενεργής αεροδυναμικής των μονοθεσίων.

Η παρατήρηση του Άλεξ Άλμπον στη Σιγκαπούρη

Ο Άλεξ Άλμπον περιέγραψε τη συμπεριφορά της μαλακής γόμας ως ασυνήθιστα σταθερή κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Σιγκαπούρης. Η Pirelli είχε διαθέσει τις γόμες C3, C4 και C5 για το τριήμερο, με την C5 να είναι η μαλακότερη επιλογή. Ο οδηγός της Williams εξέφρασε την έκπληξή του για την αντοχή της C5, η οποία συνδύαζε καλή πρόσφυση με μεγάλη διάρκεια ζωής.

«Το μαλακό ελαστικό ήταν πολύ καλό σε αυτόν τον αγώνα, σχεδόν υπερβολικά καλό. Δεν νομίζω ότι είναι φυσιολογικό να μπορεί να κάνει τόσους γύρους και να είναι τόσο σταθερό. Έμοιαζε περισσότερο με σκληρό ελαστικό παρά με μαλακό» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άλμπον. Η παρατήρησή του δεν αφορούσε έλλειψη ταχύτητας, αλλά την ικανότητα της μαλακής γόμας να προσφέρει απόδοση χωρίς την αναμενόμενη υποχώρηση μετά από ένα μεγάλο σκέλος.

Η ασυνήθιστη αντοχή της μαλακής γόμας

Συνήθως, η μαλακή γόμα επιλέγεται για την υψηλή πρόσφυση που προσφέρει, αλλά με το τίμημα της ταχύτερης φθοράς και της πτώσης απόδοσης. Ωστόσο, στη Σιγκαπούρη, η εικόνα ήταν διαφορετική. Το μαλακό ελαστικό διατήρησε την αποτελεσματικότητά του για πολλούς γύρους, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για τη διάρκεια ζωής του.

Αυτή η ασυνήθιστη σταθερότητα της μαλακής γόμας, που την έκανε να μοιάζει με σκληρό ελαστικό, αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο που τράβηξε την προσοχή του Άλμπον. Η ικανότητά της να διατηρεί την απόδοση για μεγάλο διάστημα, χωρίς να εμφανίζει την αναμενόμενη υποχώρηση, διαφοροποιεί την παραδοσιακή της χρήση.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ελαστικών

Ο Άλμπον αποδίδει μέρος αυτής της συμπεριφοράς στις αυξημένες πιέσεις των πίσω ελαστικών. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, υπό αυτές τις συνθήκες, η μαλακή γόμα παρέχει περισσότερη πρόσφυση και επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας στην επιφάνειά της. Αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της απόδοσής της για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, ο οδηγός της Williams συνδέει τις υψηλές πιέσεις με τις απαιτήσεις που δημιουργεί το straight mode, δηλαδή η διαμόρφωση μειωμένης αεροδυναμικής αντίστασης στις ευθείες. Ένα ενδεχόμενο πρόβλημα στη λειτουργία αυτού του συστήματος θα μπορούσε να αφήσει το μονοθέσιο σε διαμόρφωση υψηλότερου αεροδυναμικού φορτίου, αυξάνοντας την καταπόνηση των ελαστικών. Οι απαιτήσεις αυτές επηρεάζουν τις πιέσεις λειτουργίας και, μέσω αυτών, την τελική συμπεριφορά των διαθέσιμων γομών.

Αλλαγή ισορροπίας στις στρατηγικές αγώνα

Όταν η μαλακή γόμα διατηρεί την απόδοσή της για τόσο μεγάλο διάστημα, όπως παρατηρήθηκε στη Σιγκαπούρη, αλλάζει σημαντικά η ισορροπία ανάμεσα στις επιλογές των ομάδων. Δεν αποτελεί πλέον μόνο μια λύση υψηλής πρόσφυσης για λίγους γύρους, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό αγωνιστικό ελαστικό, επηρεάζοντας άμεσα τις στρατηγικές των pit stops.

Η εικόνα που περιέγραψε ο Άλμπον περιόριζε το κίνητρο για τη χρήση της σκληρής γόμας. Εάν ένα μαλακό ελαστικό μπορεί να προσφέρει ταυτόχρονα ταχύτητα και αντοχή, το πλεονέκτημα μιας πιο συντηρητικής επιλογής, όπως η σκληρή γόμα, γίνεται λιγότερο ξεκάθαρο, οδηγώντας τις ομάδες σε επανεξέταση των τακτικών τους.

Σύνδεση με τις μελλοντικές προδιαγραφές των μονοθεσίων

Ο Άλεξ Άλμπον συνδέει το φαινόμενο της ασυνήθιστης αντοχής των μαλακών ελαστικών με τις αυξημένες πιέσεις και την ενεργή αεροδυναμική, στοιχεία που αναμένεται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στα μονοθέσια του 2026. Η παρατήρησή του υποδηλώνει ότι οι μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη συμπεριφορά των ελαστικών.

Η ενεργή αεροδυναμική, με τη διαμόρφωση μειωμένης αντίστασης στις ευθείες (straight mode), δημιουργεί συγκεκριμένες απαιτήσεις που, κατά την εκτίμηση του Άλμπον, επηρεάζουν τις πιέσεις λειτουργίας των ελαστικών. Αυτή η σύνδεση με τις μελλοντικές προδιαγραφές υπογραμμίζει τη σημασία της κατανόησης τέτοιων φαινομένων για την εξέλιξη του αθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta