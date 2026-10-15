Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στην εγκληματικότητα που επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στο φαινόμενο της ταυτόχρονης διαμονής δεκάδων ατόμων σε διαμερίσματα. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Διευκρίνισε ότι η εγκληματική δραστηριότητα αφορά συγκεκριμένους παραβάτες και όχι τη μεγάλη πλειονότητα των αλλοδαπών που έχουν έρθει στην Ελλάδα για εργασία.

Το πρόβλημα των πολυκατοικιών στο κέντρο της Αθήνας

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ότι στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με αλλοδαπούς που εμπλέκονται συστηματικά σε εγκληματική δραστηριότητα. Ειδικότερα, περιέγραψε μια κατάσταση που αφορά περιοχές όπως τα Πατήσια και ο Άγιος Παντελεήμονας.

Σε αυτές τις περιοχές, Έλληνες ιδιοκτήτες διαθέτουν διαμερίσματα, τα οποία νοικιάζει ένας αλλοδαπός. Αυτός ο αλλοδαπός στη συνέχεια χρεώνει κάθε βράδυ άλλους αλλοδαπούς από 10 έως 30 ευρώ για να κοιμηθούν στο διαμέρισμα. Ως αποτέλεσμα, μαζεύονται σε ένα διαμέρισμα μέχρι και 30 άτομα έναντι τιμήματος, δημιουργώντας προβλήματα στους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας που κατοικούν εκεί επί χρόνια.

Νέα διάταξη και επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου

Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι έρχεται διάταξη που θα απαγορεύει τη μίσθωση και την υπομίσθωση σε διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, όπου διαμένουν μαζικά αλλοδαποί.

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οργανώνονται επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα, με σκοπό την απομάκρυνση των ατόμων που διαμένουν παράνομα. Οι ενέργειες αυτές θα συνδυαστούν με τη φύλαξη των πλατειών.

«Να πάνε στην πατρίδα τους»

Αναφερόμενος στο τι θα γίνουν οι αλλοδαποί που θα απομακρυνθούν, ο υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Να πάνε στην πατρίδα τους». Πρόσθεσε ότι όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι κανείς δεν ήρθε στην Ελλάδα για να εγκληματεί. Τόνισε επίσης ότι υπάρχουν χώροι κράτησης υπό την ευθύνη της αστυνομίας για όσους είναι υπό απέλαση, και αυτά τα κέντρα, που δεν έχουν πολύ κόσμο τώρα, θα γεμίσουν με όσους ήρθαν για να εγκληματούν και να προσβάλλουν τη ζωή και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.

Άλλες αστυνομικές δράσεις και εξιχνιάσεις

Στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων, ο υπουργός αναφέρθηκε και σε συγκεντρώσεις αυτοκινήτων σε περιοχή της Αττικής. Εκεί, οδηγοί μετέτρεπαν τον χώρο σε υπαίθριο κλαμπ, παίζοντας μουσική σε πολύ υψηλή ένταση από τα ηχοσυστήματα των οχημάτων τους. Έχουν κατασχεθεί 82 οχήματα από αυτές τις δράσεις.

Επιπλέον, ο κ. Χρυσοχοΐδης ενημέρωσε ότι η υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι στην Ελευσίνα έχει εξιχνιαστεί. Οι κατηγορούμενοι παραδόθηκαν και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη. Αναφέρθηκε επίσης σε επιθέσεις με χειροβομβίδα και μολότοφ που συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως ενέργειες οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ αλλοδαπών, και για αυτές αναμένονται σύντομα αποφάσεις εισαγγελέων και ανακριτών.

Ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας

Ο υπουργός κατέληξε δηλώνοντας ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας σε όλες τις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ιδίως σε εκείνες με πολλούς αλλοδαπούς. Στόχος είναι η κοινωνική ειρήνη και η ασφάλεια των ανθρώπων να αποτελέσουν πραγματικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στις απάτες σε βάρος πολιτών, αν και δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για αυτό το θέμα στις δηλώσεις του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki