Απεγκλωβίστηκε σώος 52χρονος που έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων στη Σύρο

Σε πηγάδι βάθους δεκαπέντε μέτρων έπεσε σήμερα ένας 52χρονος άνδρας στη Σύρο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων του νησιού. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, με τις αρχές να σπεύδουν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του. Ο άνδρας ανασύρθηκε τελικά σώος και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Το ατύχημα και η άμεση κινητοποίηση

Το σοβαρό ατύχημα έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου 2026, επί της επαρχιακής οδού Ερμούπολης – Βάρης, στην περιοχή της Σύρου. Ο 52χρονος άνδρας βρέθηκε εγκλωβισμένος μέσα σε ένα πηγάδι, το οποίο είχε βάθος δεκαπέντε μέτρα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση.

Αμέσως μετά την ενημέρωση για το συμβάν, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σύρου κινητοποιήθηκε άμεσα. Μια μεγάλη πυροσβεστική δύναμη έσπευσε στο σημείο του ατυχήματος, προκειμένου να ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για τον απεγκλωβισμό του άνδρα.

Η επιχείρηση διάσωσης

Για την ανάσυρση του 52χρονου από το πηγάδι, οργανώθηκε μια συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης. Στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν συνολικά δώδεκα πυροσβέστες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σύρου. Η ομάδα εργάστηκε μεθοδικά κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Αντιπύραρχος, Ιάκωβος Τζώρτζης, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην επιχείρηση. Ο ίδιος κατέβηκε με σχοινιά μέσα στο πηγάδι, προκειμένου να προσεγγίσει τον άτυχο άνδρα και να τον βοηθήσει να βγει με ασφάλεια στην επιφάνεια. Η προσπάθεια απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή και επαγγελματισμό.

Η επιτυχής ανάσυρση του 52χρονου

Χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ο 52χρονος άνδρας ανασύρθηκε εν τέλει από το πηγάδι. Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία, καθώς ο άνδρας βρέθηκε σώος και αβλαβής, χωρίς να έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς από την πτώση.

Η ανακούφιση ήταν έκδηλη τόσο για τους διασώστες όσο και για τους παρευρισκόμενους, μετά την επιτυχή έκβαση μιας τόσο επικίνδυνης κατάστασης. Η άμεση ανταπόκριση και ο συντονισμός των πυροσβεστών ήταν καθοριστικοί για την αίσια κατάληξη του περιστατικού.

Μεταφορά στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους

Αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 52χρονος άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση στο νοσοκομείο της Σύρου. Η μεταφορά του κρίθηκε απαραίτητη και έγινε προληπτικά, ώστε να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί ότι η υγεία του δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο μετά την πτώση.

Οι γιατροί θα αξιολογήσουν την κατάστασή του, παρά το γεγονός ότι ανασύρθηκε σώος και αβλαβής. Η προληπτική αυτή ενέργεια είναι σύνηθες πρωτόκολλο σε τέτοιου είδους ατυχήματα, διασφαλίζοντας την πλήρη αποκατάσταση του ατόμου.

Με πληροφορίες από: Newsit