Κατάρρευση τμήματος οροφής στους ιταλικούς στρατώνες στα Χανιά

Συναγερμός σήμανε το νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2026 στα Χανιά, καθώς τμήμα της οροφής των παλιών Ιταλικών Στρατώνων κατέρρευσε. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, ενώ ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος διάσωσης συμμετέχει στις έρευνες. Υπάρχει έντονη ανησυχία για τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια, καθώς ο χώρος είναι γνωστό σημείο διανυκτέρευσης αστέγων.

Άμεση κινητοποίηση και επιχείρηση διάσωσης

Η κατάρρευση του τμήματος της οροφής στους Ιταλικούς Στρατώνες, ένα κτίριο με ιστορική αξία που στο παρελθόν λειτουργούσε ως Πολεμικό Μουσείο, οδήγησε σε άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην είσοδα του κτιρίου, στην αρχή της οδού Τζανακάκη, προκαλώντας την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις με σκοπό να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια της οροφής. Συνολικά, περισσότεροι από δέκα πυροσβέστες με δύο οχήματα συμμετέχουν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ έχει αναπτυχθεί στην περιοχή, ενισχύοντας τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

Ειδικά μέσα για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων

Για την αποτελεσματικότερη ανίχνευση πιθανών εγκλωβισμένων ατόμων κάτω από τα συντρίμμια, επιστρατεύτηκαν εξειδικευμένα μέσα. Ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος διάσωσης της ΕΜΑΚ έχει ενταχθεί στην επιχείρηση, χρησιμοποιώντας την οξεία όσφρησή του για να συμβάλει στον εντοπισμό ανθρώπων μέσα στα χαλάσματα της κατεστραμμένης κατασκευής.

Επιπλέον, οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας χρησιμοποιούν έναν ειδικό μηχανισμό εντοπισμού ήχου. Με αυτό το τεχνολογικό μέσο, «σκανάρουν» προσεκτικά το σημείο της κατάρρευσης, προσπαθώντας να ανιχνεύσουν οποιοδήποτε σημάδι ζωής ή ήχο που θα μπορούσε να υποδείξει την παρουσία εγκλωβισμένων ατόμων κάτω από τον όγκο των υλικών που έχουν πέσει.

Ο φόβος για άστεγους διαμένοντες στο κτίριο

Η ανησυχία των αρχών και των σωστικών συνεργείων είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς υπάρχει έντονος φόβος πως πιθανόν να έχουν καταπλακωθεί άστεγοι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο χώρος των παλιών Ιταλικών Στρατώνων αποτελεί ένα σημείο όπου συνηθίζουν να διανυκτερεύουν άστεγοι πολίτες.

Οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο κτίριο ως καταφύγιο, συχνά για να προφυλαχθούν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την κακοκαιρία. Η πιθανότητα να βρίσκονταν εντός του κτιρίου κατά τη στιγμή της κατάρρευσης έχει εντείνει τις προσπάθειες των διασωστών να ερευνήσουν κάθε σημείο των ερειπίων με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και ταχύτητα.

Η έκταση της κατάρρευσης και τα υλικά

Η κατάρρευση αφορά ένα σημαντικό τμήμα της οροφής του κτιρίου, με αποτέλεσμα να έχουν πέσει στο έδαφος διάφορα υλικά. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τμήματα της τσιμεντένιας κατασκευής της οροφής έχουν αποκολληθεί και καταλήξει στο έδαφος, δημιουργώντας έναν όγκο συντριμμιών.

Παράλληλα, ξύλινα δοκάρια που αποτελούσαν μέρος της στήριξης της οροφής έχουν επίσης υποχωρήσει, προσθέτοντας στον όγκο των ερειπίων. Η εικόνα στο σημείο μαρτυρά την έκταση του ατυχήματος, καθιστώντας την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη για τα συνεργεία που επιχειρούν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki