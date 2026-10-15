Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πειραιά: Εντοπίστηκε τμήμα όλμου

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δραγατσανίου, στην περιοχή του Πειραιά, εφαρμόστηκε σήμερα, 15 Οκτωβρίου, για λόγους ασφαλείας. Η απόφαση αυτή ελήφθη άμεσα από τις αρμόδιες αρχές, μετά τον εντοπισμό ενός τμήματος όλμου, ενός πυροβόλου όπλου, κατά τη διάρκεια εργασιών που διεξάγονταν στην περιοχή. Η παρουσία του αντικειμένου καθιστά απαραίτητες τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κοινού.

Ο εντοπισμός του επικίνδυνου αντικειμένου

Ο εντοπισμός του τμήματος όλμου πραγματοποιήθηκε σήμερα, στις 15 Οκτωβρίου, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Το αντικείμενο ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούνταν στην οδό Δραγατσανίου, φέρνοντας σε άμεση κινητοποίηση τις τοπικές αρχές. Πρόκειται για ένα τμήμα πυροβόλου όπλου, η φύση του οποίου απαιτεί εξειδικευμένο χειρισμό και την εφαρμογή αυστηρών μέτρων ασφαλείας για την αποτροπή οποιουδήποτε κινδύνου.

Η ανακάλυψη αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, οδήγησε σε άμεση παρέμβαση των αστυνομικών αρχών. Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο του εντοπισμού προκειμένου να αποκλείσουν την περιοχή και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών, λαμβάνοντας παράλληλα τα πρώτα απαραίτητα μέτρα.

Άμεσα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ως άμεσο και επιβεβλημένο μέτρο προστασίας, και πάντοτε για λόγους διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Η συγκεκριμένη διακοπή αφορά την οδό Δραγατσανίου, με την απαγόρευση διέλευσης να ξεκινάει από το ύψος της οδού Θεσμοφορίου, στην καρδιά της περιοχής του Πειραιά.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε εφαρμογή με στόχο την πλήρη απομόνωση του σημείου όπου εντοπίστηκε το τμήμα του όλμου. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για να αποτραπεί οποιοσδήποτε ενδεχόμενος κίνδυνος για τους διερχόμενους οδηγούς, τους πεζούς και τους κατοίκους της περιοχής, μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης και της ασφαλούς απομάκρυνσης του επικίνδυνου αντικειμένου από τους ειδικούς.

Η επέμβαση των πυροτεχνουργών του Στρατού

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από το σημείο, πυροτεχνουργοί του Στρατού έχουν ήδη κινητοποιηθεί και μεταβαίνουν προς την οδό Δραγατσανίου. Η παρουσία τους είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς πρόκειται για εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, την εκπαίδευση και τον ειδικό εξοπλισμό για την ασφαλή διαχείριση και εξουδετέρωση τέτοιων αντικειμένων.

Οι πυροτεχνουργοί θα αναλάβουν την λεπτομερή εξέταση του τμήματος του όλμου, προκειμένου να διαπιστώσουν την ακριβή του κατάσταση, την επικινδυνότητά του και να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες ασφαλείας. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η απενεργοποίηση, εφόσον κριθεί αναγκαίο, και η ασφαλής απομάκρυνσή του από την κατοικημένη περιοχή, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η οδική κυκλοφορία και, κυρίως, η αίσθηση ασφάλειας των κατοίκων.

Επιπτώσεις στην καθημερινότητα και μέτρα προφύλαξης

Η διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δραγατσανίου, ειδικά από το ύψος της οδού Θεσμοφορίου, αναπόφευκτα επηρεάζει την καθημερινή κίνηση των οχημάτων και των πολιτών στην πολυσύχναστη περιοχή του Πειραιά. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες βρίσκονται επί τόπου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της κατάστασης. Η παραμονή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων εργασιών από τους πυροτεχνουργούς και την πλήρη διασφάλιση της περιοχής, με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων και της ασφάλειας για όλους.

Με πληροφορίες από: Topontiki