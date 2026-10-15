Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Περίπου 150 οπαδοί της βοσνιακής ομάδας συγκεντρώθηκαν στην περιοχή της οδού Λιοσίων, κοντά στο ξενοδοχείο Novotel, όπου διέμεναν. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν οι συγκεντρωμένοι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς με πέτρες και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 11 συλλήψεις.

Η πορεία των οπαδών και η επίθεση

Τα περιστατικά έλαβαν χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν μία ομάδα περίπου 150 ατόμων, οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, κινήθηκε πεζή στο κέντρο της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια της πορείας τους, παρεμπόδισαν την κυκλοφορία των οχημάτων, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στην κατοχή των ατόμων αυτών υπήρχαν πέτρες, φωτοβολίδες χειρός, σιδερόβεργες και άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα επίθεσης.

Στο σημείο των επεισοδίων έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, οι οποίοι πραγματοποιούσαν περιπολία στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με ρίψεις αντικειμένων από τα συγκεντρωμένα άτομα. Αυτή η επίθεση οδήγησε σε ένταση, καθιστώντας αναγκαία την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων για την αποκατάσταση της τάξης.

Η επέμβαση της αστυνομίας και οι συλλήψεις

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κινήσεις τακτικής, χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα μέσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Με την επέμβασή τους, κατάφεραν να αποτρέψουν την περαιτέρω κλιμάκωση των επεισοδίων, περιορίζοντας την έκταση των συγκρούσεων. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών τους, πραγματοποιήθηκαν 11 συλλήψεις ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Παράλληλα με τις συλλήψεις, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και σε 12 προσαγωγές. Οι προσαγωγές αυτές έγιναν στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται για το περιστατικό, με σκοπό τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων και την ταυτοποίηση τυχόν άλλων εμπλεκομένων. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω.

Τραυματισμοί και υλικές ζημιές

Από την επίθεση των οπαδών, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Ο τραυματίας αστυνομικός διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους αρμόδιους ιατρούς.

Εκτός από τον τραυματισμό του αστυνομικού, καταγράφηκαν και σημαντικές υλικές ζημιές. Πιο συγκεκριμένα, σημειώθηκαν ζημιές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος υπέστη φθορές κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Επιπλέον, προκλήθηκαν ζημιές στους υαλοπίνακες του ξενοδοχείου Novotel, στην περιοχή όπου διαδραματίστηκαν τα γεγονότα, καθώς και στα τραπεζοκαθίσματα που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο του καταλύματος.

Ευρήματα και διερεύνηση της υπόθεσης

Κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σημείο των επεισοδίων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται τέσσερις σιδερόβεργες και μία ενεργοποιημένη φωτοβολίδα χειρός. Τα συγκεκριμένα αντικείμενα θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Τα κατασχεθέντα ευρήματα πρόκειται να εξεταστούν εργαστηριακά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η εργαστηριακή ανάλυση θα συμβάλει στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και στην εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν. Τη δικογραφία σε βάρος των 11 συλληφθέντων σχημάτισαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το μήνυμα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη

Με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τοποθετήθηκε δημόσια. Ο υπουργός έστειλε ένα σαφές και αυστηρό μήνυμα προς τους οπαδούς της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta