Οι διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών στα Χανιά

Στη δημοσιότητα ήρθαν διάλογοι που φέρονται να «καίνε» τους βασικούς κατηγορούμενους στην υπόθεση του κυκλώματος παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ανθρώπων. Η δράση του κυκλώματος εκτυλισσόταν μέσω ιδιωτικής κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που λειτουργούσε στα Χανιά.

Οι νέες αυτές συνομιλίες, οι οποίες αποκαλύφθηκαν μέσω του παραπεμπτικού βουλεύματος, δίνουν περαιτέρω στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι λειτουργούσαν, παρακάμπτοντας τις νόμιμες διαδικασίες και χρησιμοποιώντας παραπλανητικές μεθόδους.

Η «παραγγελία» και η αλλαγή σχεδίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι διέκοψαν άρον-άρον τη φαρμακευτική αγωγή που χορηγούσαν σε μία νεαρή Ρουμάνα. Η γυναίκα αυτή αρχικά προοριζόταν για δότρια ωαρίων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της κλινικής.

Ωστόσο, οι εμπλεκόμενοι αποφάσισαν να την προετοιμάσουν για παράνομη κυοφορία, καθώς υπήρχε βιασύνη λόγω μίας συγκεκριμένης «παραγγελίας». Η κοπέλα ήταν μόλις 24 ετών, ηλικία που καθιστά παράνομη τη συμμετοχή της σε τέτοια διαδικασία ως παρένθετης μητέρας.

Οι συνομιλίες των κατηγορούμενων

Ο βασικός κατηγορούμενος, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης της κλινικής, φέρεται να συνομιλούσε με μία συγκατηγορούμενή του για την υπόθεση. Στους καταγεγραμμένους διαλόγους, ο ιδιοκτήτης της κλινικής αναφέρει χαρακτηριστικά για την 24χρονη: «Αυτή των 24 ετών, μπορεί να έρθει κατευθείαν... μπορεί να μπει κατευθείαν στις μεταφορές. Να μην πάμε για δωρεά. Να πάει κατευθείαν εμβρυομεταφορά. Δεν βαριέσαι. Γιατί βιαζόμαστε..».

Από τις ίδιες συνομιλίες, οι Αρχές εκτιμούν ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν πλήρη επίγνωση πως δεν θα ακολουθούσαν τη νόμιμη δικαστική οδό. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι η υποψήφια παρένθετη μητέρα ήταν μικρότερη από το επιτρεπόμενο ηλικιακό όριο, ενώ η ενδιαφερόμενη μητέρα ήταν 55 ετών.

Εμβρυομεταφορά και παραποίηση εγγράφων

Η εμβρυομεταφορά τελικά πραγματοποιήθηκε στην 24χρονη γυναίκα, παρά την παρανομία της διαδικασίας λόγω της ηλικίας της. Εντούτοις, στα επίσημα δικαστικά χαρτιά, ως παρένθετη μητέρα εμφανιζόταν μία άλλη γυναίκα, προκειμένου να αποκρυφθεί η πραγματική κυοφορούσα.

Αυτό υποδηλώνει μία προσπάθεια παραποίησης των στοιχείων και των νομικών διαδικασιών, προκειμένου να καλυφθεί η παράνομη δράση του κυκλώματος. Η διπλή αυτή πρακτική αποκαλύπτει το εύρος της παρανομίας που λάμβανε χώρα στην κλινική των Χανίων.

Εξοικονόμηση χρημάτων και παραπλάνηση γονέων

Κατά το βούλευμα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να οργάνωσαν την επιστροφή της πραγματικής κυοφορούσας, της 24χρονης, στη Ρουμανία. Αυτή η ενέργεια εκτιμάται ότι έγινε με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων, καθώς έτσι απαλλάσσονταν από τα έξοδα διατροφής και επιμέλειας της γυναίκας κατά τη διάρκεια της κύησης.

Η επιστροφή της γυναίκας στη Ρουμανία έγινε εν αγνοία των υποψήφιων γονέων. Στους γονείς, οι κατηγορούμενοι έλεγαν ότι η παρένθετη μητέρα βρισκόταν στην Ελλάδα και παρακολουθούνταν κανονικά. Για να ενισχύσουν την παραπλάνηση, τους έστελναν υπερηχογραφήματα, τα οποία, όπως εκτιμάται, δεν είχαν σχέση με την κύηση της 24χρονης παρένθετης στη Ρουμανία. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφάλιζαν τη συνέχιση των μηνιαίων πληρωμών που κατέβαλλαν οι γονείς στην υποτιθέμενη παρένθετη μητέρα.

«Αυτό δεν το έχω ξανακάνει ποτέ μου»

Στο πλαίσιο των καταγεγραμμένων συνομιλιών, ο βασικός κατηγορούμενος φέρεται να εξομολογήθηκε στη συγκατηγορούμενή του την έκταση της παράνομης πράξης. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Αυτό δεν το έχω ξανακάνει ποτέ μου στα 20 χρόνια που κάνω».

Η φράση αυτή υπογραμμίζει την ασυνήθιστη φύση της συγκεκριμένης ενέργειας ακόμα και για τους ίδιους τους εμπλεκόμενους, παρά την ευρύτερη δράση του κυκλώματος στην εμπορία ανθρώπων και τις παράνομες υιοθεσίες που φέρεται να πραγματοποιούσε.

Με πληροφορίες από: Reader