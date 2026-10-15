Η σύλληψη 54χρονης στη Θέρμη για πάνω από 200 ζώα σε ακατάλληλες συνθήκες

Αστυνομικοί του Τμήματος Θέρμης προχώρησαν χθες το απόγευμα στη σύλληψη μίας 54χρονης γυναίκας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, έπειτα από επεισόδιο που είχε με 35χρονη, κατά το οποίο φέρεται να την απείλησε. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε στην κατοικία της, οι αρχές εντόπισαν πάνω από 200 ζώα, μεταξύ των οποίων σκυλιά, γάτες και κατσίκες, να διαβιούν σε συνθήκες που δεν πληρούσαν τους κανόνες ευζωίας, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Επεισόδιο και σύλληψη

Η υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψη της 54χρονης γυναίκας ξεκίνησε να ξετυλίγεται χθες το απόγευμα, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Θέρμης Θεσσαλονίκης κλήθηκαν να παρέμβουν. Το περιστατικό αφορούσε ένα επεισόδιο που είχε η συλληφθείσα με μία 35χρονη γυναίκα, η οποία κατάγεται από την Αλγερία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στις αρχές, η 54χρονη φέρεται να απείλησε την 35χρονη, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Η παρέμβαση των αστυνομικών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψη της 54χρονης γυναίκας. Η ενέργεια αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για τη διενέργεια ενός εκτενέστερου ελέγχου στην κατοικία της, φέρνοντας στο φως μία κατάσταση που αφορούσε την ευζωία ενός πολύ μεγάλου αριθμού ζώων, τα οποία διατηρούσε στον χώρο της.

Ο εντοπισμός των ζώων

Μετά τη σύλληψη της 54χρονης, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε λεπτομερή αστυνομικό έλεγχο στην οικία της, η οποία βρίσκεται σε περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, οι αρχές διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός εξαιρετικά μεγάλου αριθμού ζώων εντός της κατοικίας. Ο συνολικός αριθμός των ζώων που εντοπίστηκαν ξεπερνούσε τις 200 μονάδες, γεγονός που προκάλεσε την άμεση προσοχή και την περαιτέρω διερεύνηση της κατάστασης από τους αρμόδιους φορείς.

Η παρουσία τόσων πολλών ζώων σε μία κατοικία, σε συνδυασμό με τις συνθήκες διαβίωσης που επικρατούσαν, οδήγησε στην καταγραφή όλων των ευρημάτων. Οι αστυνομικοί κατέγραψαν αναλυτικά τα είδη και τους αριθμούς των ζώων, τα οποία περιλάμβαναν σκυλιά, γάτες και κατσίκες, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ο μεγάλος αριθμός των ζώων

Οι λεπτομέρειες που ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία σχετικά με τα ζώα που βρέθηκαν στην κατοικία της 54χρονης είναι αρκετά συγκεκριμένες και αποκαλυπτικές του μεγέθους της υπόθεσης. Συνολικά, εντοπίστηκαν 120 σκυλιά, ένας αριθμός που υποδηλώνει μία εκτεταμένη παρουσία κυνόφιλων στον χώρο της οικίας. Παράλληλα, οι αρχές βρήκαν 70 γάτες, οι οποίες προσέθεταν στον ήδη μεγάλο πληθυσμό των τετράποδων που διατηρούσε η γυναίκα.

Εκτός από τους σκύλους και τις γάτες, στην κατοικία της 54χρονης διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν και 10 κατσίκες, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο ασυνήθιστη και πολύπλοκη για ένα οικιακό περιβάλλον. Ο συνδυασμός αυτών των αριθμών και των διαφορετικών ειδών ζώων, δηλαδή 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες, συνθέτει έναν πληθυσμό που υπερβαίνει κατά πολύ τις συνήθεις δυνατότητες φιλοξενίας και φροντίδας σε μία ιδιωτική κατοικία.

Ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι συνθήκες διαβίωσης για τα περισσότερα από 200 ζώα που εντοπίστηκαν στην κατοικία της 54χρονης δεν ήταν οι ενδεδειγμένες. Διαπιστώθηκε ότι τα ζώα δεν διέθεταν άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα, στοιχεία που είναι θεμελιώδη για την ευζωία και την υγεία τους. Η έλλειψη αυτών των βασικών προϋποθέσεων δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα για την ευημερία όλων των ζώων που φιλοξενούνταν στον χώρο.

Η αστυνομία τόνισε ότι οι συνθήκες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να παραβιάζονται κατάφωρα οι κανόνες ευζωίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την προστασία των ζώων. Η απουσία κατάλληλου και υγιεινού περιβάλλοντος διαβίωσης αποτελεί σοβαρή παράβαση των σχετικών διατάξεων. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην παρέμβαση των αρχών, όχι μόνο για τη σύλληψη της γυναίκας, αλλά και για την περαιτέρω διαχείριση και προστασία των ζώων που βρέθηκαν στην κατοικία της.

Με πληροφορίες από: News.gr