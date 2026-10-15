Χειροπέδες σε 11 οπαδούς στη Λιοσίων: Εντοπίστηκαν ρόπαλα και σιδερογροθιές

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου στη Λεωφόρο Λιοσίων, όταν οπαδοί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα συγκεντρώθηκαν στο σημείο και διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων. Η κατάσταση οδήγησε σε κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες επενέβησαν για την αποκατάσταση της τάξης. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα.

Η επέμβαση της αστυνομίας και οι συλλήψεις

Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στη Λεωφόρο Λιοσίων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί και να αποκαταστήσουν την ομαλή ροή της κυκλοφορίας. Η παρουσία των οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα είχε προκαλέσει ένταση, με αποτέλεσμα την αναστάτωση στην περιοχή.

Κατά την επιχείρηση των αρχών, πραγματοποιήθηκαν 11 συλλήψεις. Τα άτομα αυτά, που φέρονται να είναι οπαδοί της ομάδας από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τέθηκαν υπό κράτηση μετά τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην κεντρική οδική αρτηρία της Αθήνας.

Εύρεση όπλων στην κατοχή των συλληφθέντων

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κατά τον έλεγχο των συλληφθέντων, εντοπίστηκαν στην κατοχή τους διάφορα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα. Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν την εικόνα της έντασης που επικράτησε στην περιοχή.

Μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν περιλαμβάνονται ρόπαλα, μία μεταλλική ράβδος, καθώς και σιδερογροθιές. Η εύρεση αυτών των αντικειμένων αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση που σχηματίστηκε εις βάρος των 11 ατόμων.

Η πορεία των συλληφθέντων προς τη Δικαιοσύνη

Οι 11 συλληφθέντες οδηγήθηκαν άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, η διαδικασία προβλέπει την προσαγωγή τους στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου θα αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Η προσαγωγή τους στα δικαστήρια αποτελεί το επόμενο βήμα μετά τις συλλήψεις και την εύρεση των επικίνδυνων αντικειμένων. Η δικαστική διαδικασία θα καθορίσει τις περαιτέρω ενέργειες και τις τυχόν κυρώσεις για τα εμπλεκόμενα άτομα.

Σύνδεση με τον αγώνα Παναθηναϊκού – Μπόρατς Μπάνια Λούκα

Το περιστατικό στη Λεωφόρο Λιοσίων σημειώθηκε λίγες μόνο ώρες πριν από μια σημαντική αθλητική αναμέτρηση. Η ομάδα της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, της οποίας οι οπαδοί συνελήφθησαν, επρόκειτο να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

Η επικείμενη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ομάδα από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει θέσει τα μέτρα ασφαλείας στο επίκεντρο. Οι αρχές είχαν ήδη εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, και το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση ενόψει τέτοιων αθλητικών γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Topontiki