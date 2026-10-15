Η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητά άμεσες εκταφές σορών θυμάτων των Τεμπών

Την άμεση διενέργεια των εκταφών σορών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη ζητά η διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου. Με νέα παραγγελία της προς τους πραγματογνώμονες – ιατροδικαστές, η εισαγγελέας επιδιώκει τον άμεσο προσδιορισμό ημερομηνίας για τις εκταφές. Το αίτημα έρχεται σε εκτέλεση δύο βουλευμάτων του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λάρισας και αφορά τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων που επιθυμούν οκτώ ή εννέα οικογένειες των θυμάτων.

Η παραγγελία της εισαγγελίας

Η κ. Παπαϊωάννου, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία», ζητά να προσδιορισθεί άμεσα η ημερομηνία των εκταφών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά και τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την εύρεση εξειδικευμένου εργαστηρίου στην Ολλανδία. Η παραγγελία της εισαγγελέως απευθύνεται στους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, καλώντας τους να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

Στόχος είναι η οριστικοποίηση της συνεργασίας με το εργαστήριο του εξωτερικού. Παράλληλα, ζητείται η επιβεβαίωση της δυνατότητας ανάληψης των εξετάσεων, ο καθορισμός των ειδικότερων επιστημονικών και τεχνικών προϋποθέσεων διενέργειάς τους, καθώς και των απαιτήσεων ως προς το είδος, την ποσότητα, τη συλλογή, τη φύλαξη και τη μεταφορά των αναγκαίων δειγμάτων.

Επέκταση των ιατροδικαστικών εξετάσεων

Έναν χρόνο από την 7η Οκτωβρίου 2025, η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Λάρισας είχε κάνει αποδεκτό ένα σημαντικό αίτημα. Μετά την ανάσυρση δικογραφίας από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, έγινε ουσιαστικά δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή της σορού του γιου του.

Μέσω συμπληρωματικής προκαταρκτικής εξέτασης, η εισαγγελία αποδέχθηκε το αίτημα να μην περιοριστεί η εκταφή στην έρευνα για τα οστά και την ταυτοποίηση DNA. Αντιθέτως, ζητήθηκε η επέκταση των ερευνών με τη διενέργεια συμπληρωματικών ιατροδικαστικών εξετάσεων, όπως τοξικολογικές και βιοχημικές, παρουσία πραγματογνωμόνων των οικογενειών των θυμάτων.

Η αναζήτηση εργαστηρίου στο εξωτερικό

Κατά το διάστημα που μεσολάβησε, οι γονείς των θυμάτων επέμεναν επανειλημμένα, και μέσω καταγγελιών, στην ανάγκη αναζήτησης εργαστηρίων στο εξωτερικό. Η αλληλογραφία των ιατροδικαστών με πανεπιστήμια του εξωτερικού οδήγησε τελικά στην εύρεση του Netherlands Forensic Institute (NFI) της Ολλανδίας.

Η επιλογή του ολλανδικού εργαστηρίου επιβεβαιώθηκε και από έγγραφο του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με αυτή την εξέλιξη, διαφαίνεται ότι το αίτημα των γονέων θα ικανοποιηθεί, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες θανάτου των ανθρώπων τους.

Η συνεργασία με το Netherlands Forensic Institute

Το Netherlands Forensic Institute (NFI) της Ολλανδίας γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Αυτό έγινε υπό προϋποθέσεις που αναφέρονται σε έγγραφό του με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2026.

Μετά την ενημέρωση αυτή, η αναζήτηση άλλων εργαστηρίων «παύει» προς το παρόν, εκτός εάν ανακύψει κάποιο συγκεκριμένο επιστημονικό, τεχνικό ή άλλο αντικειμενικό κώλυμα, όπως υπογραμμίζει η εισαγγελέας. Η κ. Παπαϊωάννου ζητά από τους ιατροδικαστές να μεριμνήσουν για τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki