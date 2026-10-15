Συνελήφθη 54χρονη στη Θεσσαλονίκη με πάνω από 200 ζώα σε ακατάλληλες συνθήκες

Μια 54χρονη γυναίκα συνελήφθη από τις αρχές στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, καθώς στην κατοικία της εντοπίστηκαν πάνω από 200 ζώα, τα οποία φέρεται να διατηρούσε υπό ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες το απόγευμα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από επέμβαση αστυνομικών του Τμήματος Θέρμης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία για επεισόδιο στο οποίο η γυναίκα φέρεται να απείλησε μια 35χρονη.

Η αποκάλυψη μετά από επεισόδιο

Η υπόθεση ήρθε στο φως χθες το απόγευμα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Θέρμης κλήθηκαν να επέμβουν σε ένα περιστατικό. Το περιστατικό αφορούσε ένα επεισόδιο μεταξύ της 54χρονης και μιας 35χρονης γυναίκας. Κατά τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου, η 54χρονη φέρεται να την απείλησε, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αρχές. Μία πηγή αναφέρει ότι η 35χρονη είναι από την Αλγερία.

Μετά την καταγγελία και την άμεση επέμβαση των αρχών, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 54χρονης. Στον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε στην οικία της, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός ασυνήθιστα μεγάλου αριθμού ζώων, γεγονός που οδήγησε στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την αποκάλυψη των συνθηκών διαβίωσής τους.

Πάνω από 200 ζώα στην κατοικία της Θέρμης

Κατά τον λεπτομερή έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία της 54χρονης, η οποία βρίσκεται σε περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης, οι αρχές προχώρησαν σε αναλυτική καταμέτρηση των ζώων που φιλοξενούνταν εκεί. Συνολικά, εντοπίστηκαν πάνω από 200 ζώα. Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί καταμέτρησαν 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες. Αυτός ο αριθμός και η ποικιλία των ζώων, συμπεριλαμβανομένων και των κατσικών, μέσα σε μια κατοικία, ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία που προσέλκυσαν την προσοχή των αρχών.

Η παρουσία αυτού του μεγάλου αριθμού ζώων σε μία μόνο κατοικία προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε επίσημα τα ευρήματα, υπογραμμίζοντας τον αριθμό και το είδος των ζώων που διατηρούσε η συλληφθείσα, χωρίς να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για αυτά.

Ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και παραβίαση κανόνων ευζωίας

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων στην οικία της 54χρονης κρίθηκαν ακατάλληλες. Διαπιστώθηκε ότι τα ζώα δεν διέθεταν άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα, όπως απαιτείται από τους κανονισμούς και τη νομοθεσία περί προστασίας των ζώων. Αυτή η έλλειψη βασικών προϋποθέσεων για την ευημερία τους οδήγησε στην σαφή παραβίαση των κανόνων ευζωίας τους.

Οι αστυνομικοί της πέρασαν αμέσως χειροπέδες, καθώς η διατήρηση τόσων ζώων υπό τέτοιες συνθήκες συνιστά σοβαρή παράβαση της νομοθεσίας. Η έλλειψη των απαραίτητων συνθηκών για την υγεία και την ευημερία των ζώων ήταν ο βασικός λόγος για την επέμβαση των αρχών και τη σύλληψη της γυναίκας, με στόχο την προστασία των ζώων και την επιβολή του νόμου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Reader