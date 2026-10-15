Ηλικιωμένη κατήγγειλε απάτη με χρυσές λίρες και κοσμήματα στη Θεσσαλονίκη

Μια 88χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι έπεσε θύμα απάτης, χάνοντας 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Η συνολική αξία των αντικειμένων, σύμφωνα με την ίδια, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ. Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε ως πρόσχημα επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, προσποιούμενος υπάλληλο του Δήμου Θεσσαλονίκης για να αποσπάσει τα πολύτιμα αντικείμενα.

Το τηλεφώνημα και η προσποίηση

Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, το περιστατικό έλαβε χώρα την περασμένη Τρίτη. Η 88χρονη δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Με αυτόν τον τρόπο, ο δράστης κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της και να ξεκινήσει τη μεθόδευση της απάτης.

Ο άγνωστος τηλεφωνητής επικαλέστηκε επικείμενες εργασίες που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν από τη ΔΕΗ στην περιοχή. Με το πρόσχημα αυτών των εργασιών, έπεισε την ηλικιωμένη ότι ήταν αναγκαίο να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ένα ασφαλές σημείο εκτός της οικίας της, προκειμένου να προστατευθούν από τυχόν φθορές ή κλοπή κατά τη διάρκεια των υποτιθέμενων εργασιών.

Η μεθοδολογία της απάτης

Η 88χρονη, πεισμένη από τα λεγόμενα του άγνωστου, προχώρησε στη μεταφορά των χρυσών λιρών και των κοσμημάτων της έξω από το σπίτι της. Η οικία της βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γεγονός που καθιστούσε την περιοχή προσβάσιμη για τον δράστη. Η ενέργεια αυτή έγινε με την πεποίθηση ότι ακολουθούσε οδηγίες για την ασφάλεια των περιουσιακών της στοιχείων.

Εκμεταλλευόμενος την κατάσταση που ο ίδιος δημιούργησε και την εμπιστοσύνη που του έδειξε η ηλικιωμένη, ο δράστης φέρεται να κατάφερε να της αποσπάσει τα πολύτιμα αντικείμενα. Οι χρυσές λίρες και τα κοσμήματα αφαιρέθηκαν από το σημείο που η 88χρονη τα είχε τοποθετήσει, πιστεύοντας ότι έτσι τα προστάτευε.

Η λεία και η εκτιμώμενη αξία

Η λεία της απάτης είναι ιδιαίτερα μεγάλη, περιλαμβάνοντας 4.766 χρυσές λίρες. Εκτός από τις χρυσές λίρες, ο δράστης απέσπασε και κοσμήματα. Η αξία των κοσμημάτων υπολογίζεται σε 10.000 ευρώ, σύμφωνα με την καταγγελία της 88χρονης.

Η συνολική αξία όλων των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν, δηλαδή των 4.766 χρυσών λιρών και των κοσμημάτων, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό δηλώθηκε από την 88χρονη στις αστυνομικές αρχές, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της οικονομικής ζημίας που υπέστη.

Η έρευνα των αρχών

Οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η καταγγελία της 88χρονης έχει τεθεί υπό εξέταση, με σκοπό τον εντοπισμό του δράστη και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η απάτη.

Την υπόθεση έχει αναλάβει συγκεκριμένα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί εργάζονται για τη συλλογή στοιχείων και την ανάλυση των δεδομένων, προκειμένου να οδηγηθούν στα ίχνη του ατόμου που εκμεταλλεύτηκε την ηλικιωμένη γυναίκα.

Με πληροφορίες από: News.gr