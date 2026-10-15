Άρση απαγορευτικού απόπλου στον Πειραιά από τις 9 το πρωί

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, επηρεάζοντας τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής λόγω του απαγορευτικού απόπλου. Στο λιμάνι του Πειραιά, η άρση του απαγορευτικού αναμένεται να γίνει από τις 9:00 το πρωί, ωστόσο τα δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα έως τότε παραμένουν ανεκτέλεστα.

Η κατάσταση στον Πειραιά και τον Αργοσαρωνικό

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το λιμάνι του Πειραιά, τα πλοία προετοιμάζονται για την επιβίβαση των επιβατών και των οχημάτων. Ωστόσο, οι αναχωρήσεις δεν θα πραγματοποιηθούν στις αρχικά προγραμματισμένες ώρες. Μετά τις 9:00 το πρωί αναμένεται να ξεκινήσουν οι αναχωρήσεις, ακολουθώντας τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιρειών, εφόσον το επιτρέψουν οι επικρατούσες συνθήκες.

Διαφορετική είναι η εικόνα για τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Η εκτέλεση των δρομολογίων, τόσο για τα συμβατικά πλοία όσο και για τα ταχύπλοα δελφίνια, εξαρτάται από την κρίση του πλοιάρχου και τις καιρικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή το αρμόδιο Λιμεναρχείο, προκειμένου να ενημερώνονται για την πραγματοποίηση του δρομολογίου τους.

Δρομολόγια σε Ραφήνα και Λαύριο

Στο λιμάνι της Ραφήνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι, το οποίο, σύμφωνα με την ενημέρωση, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά.

Αντίστοιχα, από το λιμάνι του Λαυρίου, όλα τα πρωινά δρομολόγια παραμένουν ανεκτέλεστα, επηρεάζοντας τους επιβάτες που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν από εκεί.

Οδηγίες για τους επιβάτες

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες εκδίδουν ανακοινώσεις σχετικά με τις αλλαγές στα δρομολόγια και τις ώρες αναχώρησης. Νέα ενημέρωση αναμένεται στις 12:00 το μεσημέρι, ώστε να αποσαφηνιστεί πώς θα εξελιχθεί η ακτοπλοϊκή κίνηση στη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με την πορεία της κακοκαιρίας.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να ελέγχουν τις τελευταίες ανακοινώσεις των εταιρειών και να επικοινωνούν με τα αρμόδια πρακτορεία ή τις λιμενικές αρχές πριν μεταβούν στο λιμάνι. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς οι ώρες αναχώρησης και η εκτέλεση των δρομολογίων ενδέχεται να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr