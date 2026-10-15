Ιερέας από τα Γρεβενά συνελήφθη και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, καθώς φέρεται να απειλούσε την 43χρονη πρώην σύντροφό του με τη δημοσιοποίηση γυμνών φωτογραφιών. Ο παπάς οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών έχει ήδη προχωρήσει στην παύση του από τα καθήκοντά του.

Οι κατηγορίες και η άρνηση

Ο ιερέας κατηγορείται συγκεκριμένα για εκδικητική πορνογραφία και απειλή κατά της 43χρονης γυναίκας. Παρόλο που παραδέχεται ότι είχε σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η σύλληψη και η δικαστική διαδικασία

Η σύλληψη του ιερέα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, μετά την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και αναμένεται να δικαστεί την προσεχή Παρασκευή.

Η προσωπική του κατάσταση

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 15/10 η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο ιερέας είναι παντρεμένος. Έχει παιδιά και εγγόνια, γεγονός που προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση.

Η αντίδραση της Ιεράς Μητρόπολης

Η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών αντέδρασε άμεσα στις εξελίξεις. Έχει ήδη παύσει τον ιερέα από τα καθήκοντά του, εν αναμονή της δικαστικής απόφασης και των περαιτέρω εξελίξεων στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr