Ιερέας από τα Γρεβενά κατηγορείται για διαπόμπευση πρώην συντρόφου

Κοινωνία
Ιερέας από τα Γρεβενά κατηγορείται για διαπόμπευση πρώην συντρόφου

Ιερέας από τα Γρεβενά συνελήφθη και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, καθώς φέρεται να απειλούσε την 43χρονη πρώην σύντροφό του με τη δημοσιοποίηση γυμνών φωτογραφιών. Ο παπάς οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών έχει ήδη προχωρήσει στην παύση του από τα καθήκοντά του.

Οι κατηγορίες και η άρνηση

Ο ιερέας κατηγορείται συγκεκριμένα για εκδικητική πορνογραφία και απειλή κατά της 43χρονης γυναίκας. Παρόλο που παραδέχεται ότι είχε σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η σύλληψη και η δικαστική διαδικασία

Η σύλληψη του ιερέα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, μετά την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και αναμένεται να δικαστεί την προσεχή Παρασκευή.

Η προσωπική του κατάσταση

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 15/10 η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο ιερέας είναι παντρεμένος. Έχει παιδιά και εγγόνια, γεγονός που προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση.

Η αντίδραση της Ιεράς Μητρόπολης

Η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών αντέδρασε άμεσα στις εξελίξεις. Έχει ήδη παύσει τον ιερέα από τα καθήκοντά του, εν αναμονή της δικαστικής απόφασης και των περαιτέρω εξελίξεων στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα