Απάτη εκατομμυρίων στη Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν 38 κιλά χρυσού από ηλικιωμένη

Μία ασύλληπτη απάτη, που χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα με αυτή τη μέθοδο, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη. Θύμα ήταν μία ηλικιωμένη γυναίκα, από την οποία οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν 38 κιλά χρυσού, με τη συνολική αξία της λείας να υπολογίζεται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ.

Ο τηλεφωνικός «υπάλληλος» της ΔΕΗ

Όλα ξεκίνησαν όταν το τηλέφωνο της ηλικιωμένης χτύπησε στο σπίτι της. Στην άλλη άκρη της γραμμής, ένας άνδρας συστήθηκε ως υπάλληλος της ΔΕΗ Θεσσαλονίκης. Οι δράστες μίλησαν για ώρα με τη γυναίκα, επινοώντας ένα πειστικό σενάριο για να την εξαπατήσουν.

Της ανέφεραν πως στην περιοχή επρόκειτο να πραγματοποιηθούν έκτακτες εργασίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και πως υπήρχε σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για τους κατοίκους. Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για να της δώσουν συγκεκριμένες οδηγίες.

Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και οι οδηγίες

Για την υποτιθέμενη ασφάλειά της, οι απατεώνες τής είπαν ότι έπρεπε να κλειστεί σε ένα δωμάτιο του σπιτιού της. Ωστόσο, πριν από αυτό, την προέτρεψαν να απομακρύνει από πάνω της και από το συγκεκριμένο δωμάτιο όλα τα μεταλλικά αντικείμενα, προκειμένου να μην κινδυνεύσει από το ρεύμα.

Συγκεκριμένα, της ζήτησαν να συγκεντρώσει όλες τις λίρες, τα χρυσαφικά και τα κοσμήματα που είχε, να τα τοποθετήσει σε σακούλες και να τα μεταφέρει σε άλλο χώρο του σπιτιού. Η ηλικιωμένη, τρομοκρατημένη από τον κίνδυνο που της περιέγραψαν, δεν αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη και υπάκουσε στις εντολές τους.

Η λεία και η εξαφάνιση των δραστών

Η γυναίκα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες, τοποθέτησε σε σακούλες συνολικά 4.766 χρυσές λίρες και διάφορα άλλα χρυσαφικά. Στη συνέχεια, οι δράστες τής είπαν να αφήσει την πόρτα ανοιχτή, με το πρόσχημα ότι θα έπρεπε να «ελέγξουν το ρεύμα».

Οι απατεώνες εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, σήκωσαν τις σακούλες που περιείχαν τον θησαυρό. Το συνολικό βάρος των σακουλών ήταν 38 κιλά και οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο «σαν φαντάσματα».

Η απώλεια μιας ζωής

Όταν η ηλικιωμένη βγήκε από το δωμάτιο όπου είχε κλειστεί, διαπίστωσε με οδύνη ότι είχε πέσει θύμα απάτης. Οι χρυσές λίρες και τα χρυσαφικά είχαν εξαφανιστεί, μαζί με τους δράστες.

Η αξία της λείας υπολογίζεται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στους κόπους μιας ολόκληρης ζωής για την άτυχη γυναίκα. Η υπόθεση ερευνάται από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr