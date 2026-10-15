Οι σεκόγιες της Καλιφόρνιας αντιμέτωπες με τη «θερμοπληξία»

Οι παράκτιες σεκόγιες της Καλιφόρνιας, δέντρα γνωστά για το εντυπωσιακό τους μέγεθος και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους, αντιμετωπίζουν μια νέα πρόκληση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις διαπίστωσαν ότι η ακραία ζέστη μπορεί να περιορίσει σημαντικά τη φωτοσύνθεση των δέντρων. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση της ικανότητάς τους να δεσμεύουν άνθρακα και να αναπτύσσονται, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τα ίδια τα δέντρα όσο και τα οικοσυστήματα που φιλοξενούν στις κορυφές τους.

Η απειλή της ακραίας ζέστης στις σεκόγιες

Τα εντυπωσιακά παράκτια δάση σεκόγιας της Καλιφόρνιας, όπου κυριαρχούν οι παράκτιες σεκόγιες (Sequoia sempervirens), συγκαταλέγονται στα ψηλότερα δέντρα του κόσμου. Αυτά τα δάση αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δασικά οικοσυστήματα της Βόρειας Αμερικής, με τα δέντρα να ξεχωρίζουν για τους τεράστιους κορμούς και τις πυκνές φυλλωσιές τους.

Πέρα από την επιβλητική τους εμφάνιση, στα ψηλότερα σημεία αυτών των δέντρων σχηματίζονται μικρά οικοσυστήματα. Αυτά περιλαμβάνουν στρώματα εδάφους και φτέρες, τα οποία με τη σειρά τους φιλοξενούν διάφορα είδη ζώων. Η νέα απειλή της ακραίας ζέστης, όπως αναδεικνύεται από την έρευνα, μπορεί να διαταράξει αυτή την ισορροπία.

Η σημασία της φωτοσύνθεσης και ο ρόλος των στομάτων

Για την ανάπτυξή τους, τα δέντρα βασίζονται στη φωτοσύνθεση, μια θεμελιώδη διαδικασία κατά την οποία αξιοποιούν το ηλιακό φως, το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, παράγουν τις απαραίτητες ουσίες για την ανάπτυξή τους και τη διατήρηση της ζωής τους.

Στα φύλλα των δέντρων υπάρχουν μικροσκοπικοί πόροι, γνωστοί ως στόματα. Από αυτά τα στόματα πραγματοποιείται η ανταλλαγή αερίων, καθώς και η απελευθέρωση υδρατμών. Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, η εξάτμιση του νερού συμβάλλει στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας στα φύλλα, λειτουργώντας με τρόπο παρόμοιο με την εφίδρωση στον άνθρωπο.

Οι επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών

Όταν η ζέστη γίνεται έντονη και το διαθέσιμο νερό είναι περιορισμένο, η διαδικασία ψύξης των φύλλων καθίσταται δυσκολότερη. Οι μετρήσεις που πραγματοποίησαν οι ερευνητές έδειξαν ότι, σε περιόδους θερμικής καταπόνησης, η θερμοκρασία των φύλλων των σεκόγιων μπορεί να ανέβει σημαντικά, ξεπερνώντας αυτή του περιβάλλοντος αέρα.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η φωτοσυνθετική απόδοση των δέντρων μειώνεται όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η πτώση αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν περαιτέρω, επηρεάζοντας άμεσα την ικανότητα των δέντρων να παράγουν ενέργεια.

Η ερευνητική προσέγγιση και τα ευρήματα

Η ερευνητική ομάδα επικεντρώθηκε στις παράκτιες σεκόγιες που βρίσκονται στην κομητεία Μεντοσίνο της Καλιφόρνιας. Για περίπου δύο χρόνια, οι επιστήμονες πραγματοποίησαν μετρήσεις πεδίου, καταγράφοντας τη θερμοκρασία των φύλλων και του αέρα, καθώς και διάφορους δείκτες που σχετίζονται με τη φωτοσύνθεση.

Παράλληλα με τις μετρήσεις στο φυσικό περιβάλλον, οι ερευνητές διεξήγαγαν εργαστηριακές δοκιμές σε δείγματα κλαδιών. Στόχος ήταν να εξεταστεί η αντίδραση των φύλλων σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών έδειξαν ότι η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να περιορίσει τη φωτοσύνθεση ακόμη και όταν τα φύλλα έχουν επαρκή πρόσβαση σε νερό και διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό υποδηλώνει ότι η θερμότητα επηρεάζει άμεσα τις βιοχημικές διεργασίες που είναι απαραίτητες για τη φωτοσύνθεση.

Νέα δεδομένα για την κλιματική αλλαγή

Τα ευρήματα αυτής της έρευνας, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, προσφέρουν σημαντικά στοιχεία. Αναδεικνύουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δασικά οικοσυστήματα της Βόρειας Αμερικής.

Η μελέτη αυτή φέρνει στο φως μια νέα διάσταση των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη, δείχνοντας πώς οι αυξημένες θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη βιολογία των δέντρων, ανεξάρτητα από την επάρκεια νερού, με πιθανές συνέπειες για την ανάπτυξη και την επιβίωση αυτών των εμβληματικών ειδών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta