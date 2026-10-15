Η απάτη των 4,7 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη: «Υπάλληλοι» της ΔΕΗ άρπαξαν χρυσές λίρες από 88χρονη

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης που έχουν καταγραφεί στα εγχώρια χρονικά ερευνά η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με λεία που αγγίζει τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Άγνωστοι δράστες, προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ ή του Δήμου, κατάφεραν να αποσπάσουν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα από μια 88χρονη γυναίκα. Οι επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν τον φόβο της για κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πείθοντάς την να συγκεντρώσει τα τιμαλφή της και να αφήσει ανοιχτή την πόρτα του διαμερίσματος.

Η απάτη που συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη

Το περιστατικό έλαβε χώρα την περασμένη Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, όταν οι «αετονύχηδες» έθεσαν σε εφαρμογή το καλοστημένο τους σχέδιο. Η ηλικιωμένη γυναίκα, κάτοικος του κέντρου της Θεσσαλονίκης, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή απώλεια, καθώς ο θησαυρός που της αφαιρέθηκε περιελάμβανε χιλιάδες χρυσές λίρες και άλλα τιμαλφή ανυπολόγιστης αξίας.

Η συνολική αξία της λείας εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την υπόθεση μία από τις πλέον σημαντικές του είδους της στην Ελλάδα. Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών αυτής της μεγάλης απάτης.

Το καλοστημένο σχέδιο των δραστών

Οι απατεώνες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την 88χρονη, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της «ΔΕΗ Θεσσαλονίκης». Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, ένας από τους δράστες προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Με πρόσχημα την εκτέλεση επικίνδυνων εργασιών στην περιοχή, οι επιτήδειοι έπεισαν το θύμα ότι υπήρχε άμεσος και σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας στο σπίτι της.

Προκειμένου να προστατευθεί από τον υποτιθέμενο κίνδυνο, της υπέδειξαν να απομονωθεί σε συγκεκριμένο δωμάτιο του σπιτιού της. Ταυτόχρονα, της ζήτησαν να μεταφέρει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα και αντικείμενα αξίας εκτός αυτού του δωματίου, συγκεντρώνοντάς τα προσεκτικά σε σακούλες για λόγους «ασφαλείας».

Η στιγμή της κλοπής και η διαφυγή

Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των δραστών, η ηλικιωμένη γυναίκα συγκέντρωσε σε σακούλες κοσμήματα, τιμαλφή, καθώς και 4.766 χρυσές λίρες, οι οποίες είχαν συνολικό βάρος 38 κιλών. Η αξία των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν εκτιμάται σε 10.000 ευρώ, προστιθέμενη στην ήδη τεράστια αξία των χρυσών λιρών.

Στη συνέχεια, οι απατεώνες την έπεισαν να αφήσει την εξώπορτα του διαμερίσματος ανοιχτή, διευκολύνοντας έτσι την είσοδο των συνεργών τους. Εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση, συνεργοί του κυκλώματος εισήλθαν στον χώρο, αφαίρεσαν τις σακούλες με τον ανυπολόγιστης αξίας θησαυρό και τράπηκαν σε φυγή χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τη γυναίκα. Η 88χρονη διαπίστωσε τη μεγάλη κλοπή μόλις βγήκε από το δωμάτιο στο οποίο είχε απομονωθεί και αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές για το περιστατικό.

Η έρευνα των αρχών και η αξία της λείας

Οι έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την Ελληνική Αστυνομία, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων. Συγκεκριμένα, η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, το οποίο έχει αναλάβει την υπόθεση.

Η λεία των δραστών περιλαμβάνει 4.766 χρυσές λίρες, συνολικού βάρους 38 κιλών, καθώς και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων υπολογίζεται σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε η 88χρονη στις αστυνομικές αρχές, η αξία τους υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ.

Συστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας

Με αφορμή περιστατικά αυτής της μορφής, η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει στους πολίτες μέτρα προστασίας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επαληθεύουν πάντα την ταυτότητα ατόμων που προσποιούνται υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών ή άλλων φορέων, ειδικά όταν ζητούν πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία ή στο εσωτερικό του σπιτιού τους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader