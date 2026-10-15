Νέα στοιχεία στην υπόθεση δηλητηρίασης στο Περιστέρι: Υποψίες και για άλλα μέλη της οικογένειας

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως αναφορικά με την υπόθεση της δηλητηρίασης στο Περιστέρι, όπου μια 40χρονη φέρεται να δηλητηρίαζε συστηματικά τον εν διαστάσει σύζυγό της, έναν 41χρονο γιατρό, για περίπου ενάμισι χρόνο. Η έρευνα πλέον στρέφεται και στο ενδεχόμενο να επιχείρησε να δηλητηριάσει και άλλα πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον του συζύγου. Συγκεκριμένα, η μητέρα του 41χρονου φέρεται να κατανάλωνε κατά διαστήματα τρόφιμα στα οποία η γυναίκα είχε τοποθετήσει ατροπίνη, εμφανίζοντας παρόμοια συμπτώματα με τον γιο της.

Η συστηματική δηλητηρίαση του 41χρονου γιατρού

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως, η 40χρονη φέρεται να δηλητηρίαζε τον εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος είναι γιατρός, με ατροπίνη. Η δράση αυτή φέρεται να λάμβανε χώρα συστηματικά για περίπου ενάμισι χρόνο, μετά τον χωρισμό του ζευγαριού. Ο 41χρονος γιατρός νοσηλεύτηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σε μία από αυτές τις νοσηλείες, η ζωή του κινδύνεψε πολύ σοβαρά. Το περιστατικό συνέβη ένα καλοκαίρι, όταν ο γιατρός λιποθύμησε μπροστά σε κόσμο μετά από έξοδο και διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Εκεί, οι θεράποντες ιατροί χρειάστηκε να τον διασωληνώσουν λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του.

Η παρουσία της εν διαστάσει συζύγου στο νοσοκομείο

Την περίοδο που ο 41χρονος γιατρός νοσηλευόταν διασωληνωμένος, η εν διαστάσει σύζυγός του φέρεται να εμφανίστηκε στο νοσοκομείο. Η παρουσία της εκεί χαρακτηρίστηκε από έντονη ανησυχία για την υγεία του πρώην συζύγου της. Ρωτούσε διαρκώς για την κατάστασή του, την εξέλιξη της υγείας του και αν επρόκειτο να αναρρώσει πλήρως.

Αυτές οι πληροφορίες, όπως και άλλες λεπτομέρειες της υπόθεσης, φέρονται να προέρχονται από το περιβάλλον του 41χρονου γιατρού. Το περιβάλλον του φέρεται να ήταν αυτό που παρείχε τα στοιχεία που οδήγησαν στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Υποψίες για δηλητηρίαση και άλλων προσώπων

Η έρευνα έχει πλέον επεκταθεί, εξετάζοντας το ενδεχόμενο η 40χρονη να επιχείρησε να δηλητηριάσει και άλλα πρόσωπα πέραν του συζύγου της. Ειδικότερα, στο επίκεντρο βρίσκεται η μητέρα του 41χρονου γιατρού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να κατανάλωνε κατά διαστήματα τρόφιμα στα οποία η κατηγορούμενη είχε τοποθετήσει την ατροπίνη.

Η μητέρα του γιατρού φέρεται να είχε εμφανίσει παρόμοια συμπτώματα με αυτά του γιου της, αν και όχι σε συστηματική βάση. Το γεγονός αυτό ενισχύει τις υποψίες των αρχών για την ευρύτερη δράση της 40χρονης στην οικογένεια του εν διαστάσει συζύγου της.

Οι κρυφές κάμερες και το βίντεο-ντοκουμέντο

Ο 41χρονος γιατρός άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά λόγω των περίεργων και επαναλαμβανόμενων προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Αυτές οι υποψίες τον οδήγησαν στην απόφαση να εγκαταστήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι του, με σκοπό να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε και αν κάποιος προσπαθούσε να τον βλάψει.

Το οπτικοακουστικό υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες φέρεται να αποτελεί βίντεο-ντοκουμέντο. Σε αυτό, η κατηγορούμενη φέρεται να καταγράφεται να τοποθετεί την επίμαχη ουσία, την ατροπίνη, σε διάφορα τρόφιμα και ποτά που προορίζονταν για τον γιατρό. Μεταξύ των αντικειμένων που φέρεται να περιείχαν την ουσία αναφέρονται μέλι, πιπέρι και νερό.

Η επιβεβαίωση των υποψιών του γιατρού ήρθε και από κάμερες εστιατορίου όπου βρισκόταν με την εν διαστάσει σύζυγό του, ενισχύοντας τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί.

Η άλλη πλευρά και οι ισχυρισμοί του περιβάλλοντος της 40χρονης

Από την πλευρά της 40χρονης, το περιβάλλον της κάνει λόγο για έναν πολύ καλό άνθρωπο. Περιγράφουν τη γυναίκα ως κάποια που έκανε τα πάντα για να μεγαλώσει το παιδί της, προσπαθώντας να του παρέχει τα πάντα δουλεύοντας σε δύο δουλειές.

Παρόλα αυτά, το ίδιο περιβάλλον φέρεται να θεωρεί ότι «μάλλον το έκανε για το καλό του» ή ότι «για κάποιον λόγο έβαζε την ουσία». Αυτές οι δηλώσεις προσθέτουν μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση, καθώς αναδεικνύουν τις διαφορετικές οπτικές γωνίες γύρω από τις πράξεις της κατηγορούμενης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis