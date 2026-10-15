Σε μια αιφνίδια εξέλιξη, η αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ απομακρύνθηκε από τη θέση της, με την απόφαση να λαμβάνεται από τον Αμερικανό πρόεδρο σε «live σύνδεση». Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει πλήθος συζητήσεων και την εμφάνιση διαφόρων θεωριών σχετικά με τους πραγματικούς λόγους που οδήγησαν στην αποπομπή της.

Η αιφνίδια αποπομπή της πρέσβειρας

Η αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ χαρακτηρίζεται ως μια συνταρακτική και αιφνίδια εξέλιξη, η οποία πραγματοποιήθηκε απευθείας από τον Αμερικανό πρόεδρο. Αυτή η εξέλιξη έχει δημιουργήσει την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Για την πλήρη κατανόηση του τι ακριβώς «πλήρωσε» η Γκιλφόιλ και γιατί καρατομήθηκε με αυτό τον τρόπο, απαιτείται περιέργεια, έρευνα και υπομονή. Εκτιμάται ότι σε λίγο καιρό θα γίνουν γνωστά όλα τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες που αφορούν την απομάκρυνσή της από τα καθήκοντά της.

Θεωρίες για τον «Κάθετο Διάδρομο» και την ενέργεια

Μεταξύ των θεωριών που κυκλοφορούν, κάποιοι υποστηρίζουν ότι η αποπομπή της πρέσβειρας συνδέεται με ανταγωνισμό μεταξύ αμερικανικών εταιρειών για τον «Κάθετο Διάδρομο». Αυτή η εκδοχή εξετάζεται ως προς το βάθος και την ακρίβειά της, καθώς θα μπορούσε να αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρέασαν την απόφαση.

Παράλληλα, έχουν ακουστεί και διάφορα ευφάνταστα σενάρια που θέλουν την Κίμπερλι Γκιλφόιλ να «έφαγαν» «αγωγοί εξ Ανατολής», ο ομόλογός της στην Άγκυρα, ονόματι Μπάρακ, μαζί με τους Τούρκους και άλλες «φυλές». Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα αν οι ενεργειακές κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή είναι αποφάσεις της ίδιας της αμερικανικής κυβέρνησης ή αν αποτελούσαν εμπνεύσεις της Γκιλφόιλ. Επίσης, αμφισβητείται το κατά πόσο ο πρέσβης Μπάρακ και ό,τι εκπροσωπεί, διαθέτει τόση δύναμη ώστε να επιβάλλει στον Αμερικανό πρόεδρο την καρατόμηση ενός δικού του, έμπιστου ανθρώπου, ειδικά όταν αυτός ο άνθρωπος απλώς υλοποιεί όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον. Αυτές οι «εύκολες θεωρίες» λέγεται ότι εκφράζονται και από τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Ο ρόλος της κοσμικής ζωής και της χλιδής

Μια άλλη εκδοχή για τους λόγους της αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρεται στις «χλιδάτες βόλτες» της με ιδιωτικά αεροπλάνα, καθώς και στις εμφανίσεις της σε θέατρα και ντεφιλέ μόδας. Αυτό το στοιχείο δεν πρέπει να υποτιμάται, καθώς οι Αμερικανοί φέρονται να έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε τέτοιες συμπεριφορές.

Σύμφωνα με αναφορές, η κατάσταση με τη μη διπλωματική συμπεριφορά της Κίμπερλι είχε «παραγίνει» εδώ και καιρό. Η κοσμική της ζωή και οι επιδείξεις χλιδής ενδέχεται να έπαιξαν ρόλο στην απόφαση για την απομάκρυνσή της, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά την εικόνα και τη συμπεριφορά των διπλωματών τους.

Δημοσιεύματα για τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο

Επιπλέον, δημοσιεύματα του ξένου Τύπου έχουν αναφερθεί σε μηνύματα που έστελνε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σχετικά με τη «χλιδάτη φιλοξενία» που δεχόταν από τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο. Τα ίδια δημοσιεύματα έκαναν λόγο για την «προκλητικά – για τον ρόλο της – κοσμική ζωή» που έκαναν οι δυο τους.

Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος, βέβαια, έχει το δικαίωμα να επιλέγει τον τρόπο ζωής που επιθυμεί. Κυκλοφορεί με αεροπλάνα και βαπόρια, παρακολουθεί ντεφιλέ μόδας, επισκέπτεται χιονοδρομικά θέρετρα και συμμετέχει σε ναυπηγήσεις πλοίων με «καταρρακτώδη σαμπάνια», χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Ωστόσο, η συγκεκριμένη συμπεριφορά έρχεται σε αντίθεση με άλλες ιστορικές οικογένειες του εφοπλισμού, οι οποίες επιλέγουν να διατηρούν ένα χαμηλό και «γήινο» προφίλ, αποφεύγοντας τις επιδείξεις και τις γκλαμουριές.

Με πληροφορίες από: Topontiki