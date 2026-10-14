Στη σύλληψη ενός 68χρονου ιερέα στα Γρεβενά προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του. Η καταγγελία αφορά απειλές και εκδικητική πορνογραφία, ένα αδίκημα γνωστό και ως revenge porn. Ο ιερέας συνελήφθη στην κατοικία του, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η καταγγελία και η σύλληψη του ιερέα

Η 43χρονη γυναίκα φέρεται να κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της, τον 68χρονο ιερέα, για μια σειρά πράξεων που περιλαμβάνουν απειλές και εκδικητική πορνογραφία. Η καταγγελία αυτή οδήγησε άμεσα στην κινητοποίηση των διωκτικών αρχών. Συγκεκριμένα, η σύλληψη του ιερέα πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του στα Γρεβενά.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προχώρησαν στη σύλληψη μετά από εισαγγελική παρέμβαση. Είχε προηγηθεί εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, η οποία οδήγησε στα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η διαδικασία αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο 68χρονος κληρικός.

Οι κατηγορίες και τα ευρήματα

Σε βάρος του ιερέα σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία. Οι κατηγορίες αυτές βασίζονται στην καταγγελία της 43χρονης, η οποία περιέγραψε τη συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της, αναφέροντας και απειλές.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές εντόπισαν στο κινητό τηλέφωνο του 68χρονου φωτογραφίες της καταγγέλλουσας γυναίκας. Αυτό το εύρημα αποτελεί μέρος των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις που του αποδίδονται.

Η θέση του ιερέα και οι ισχυρισμοί του

Ο 68χρονος ιερέας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αρνείται ότι διατηρούσε σχέση με την 43χρονη γυναίκα που τον κατήγγειλε. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι δεν θα χρησιμοποιούσε τη σχέση τους με εκδικητικό τρόπο, διαψεύδοντας έτσι τις κατηγορίες για revenge porn.

Παράλληλα με την άρνηση των κατηγοριών, ο ιερέας φέρεται να ισχυρίζεται ότι έχει οικονομική αξίωση από την καταγγέλλουσα. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι η 43χρονη είχε λάβει προκαταβολή για την κατασκευή αγιογραφιών, τις οποίες όμως δεν παρέδωσε ποτέ. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αυτοί οι ισχυρισμοί αποτελούν τη θέση του ιερέα και δεν έχουν διαπιστωθεί ως γεγονότα από τις αρχές.

Η αντίδραση της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών

Μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την αναφορά του θέματος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών προέβη σε άμεσες ενέργειες. Ανακοίνωσε την απαλλαγή του 68χρονου κληρικού από τα διοικητικά του καθήκοντα. Παράλληλα, ενημέρωσε για την αντικατάστασή του σε αυτά τα καθήκοντα.

Η Ιερά Μητρόπολη δήλωσε ότι, ως προς τις περαιτέρω ενέργειες, αναμένει την επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Μετά την ενημέρωση αυτή, θα ενεργήσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τέτοιες περιπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta