Σπανούλης: «Απόλαυσα την αντίδραση, δεν κοιμήθηκα μετά την Καρδίτσα»

Ο Βασίλης Σπανούλης, ως προπονητής του Άρη, αποθέωσε την ομάδα του για την αντίδρασή της στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, ενώ παράλληλα έδειξε για μια ακόμη φορά ότι δεν ξεχνά τι είχε συμβεί στον αγώνα με την Καρδίτσα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Έλληνας τεχνικός ανέλυσε την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του και μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τη φιλοσοφία που επιδιώκει να εμφυσήσει στους παίκτες του.

Η ανάλυση της πρόσφατης αναμέτρησης

Στο πρώτο του σχόλιο, ο προπονητής του Άρη ανέφερε ότι η ομάδα του έπαιξε «πολύ όμορφο μπάσκετ στο πρώτο δεκάλεπτο». Χαρακτήρισε την απόδοση αυτή με ένταση, καλή κυκλοφορία της μπάλας, σωστές επιλογές και αφοσίωση στην άμυνα. Ωστόσο, το δεύτερο δεκάλεπτο δεν ήταν το ίδιο καλό για την ομάδα, καθώς, όπως είπε, «χαλαρώσαμε, παίξαμε εγωιστικά και χωρίς την ίδια ένταση στην άμυνα».

Αυτή η χαλάρωση έδωσε την ευκαιρία στον αντίπαλο να επιστρέψει στο παιχνίδι. Παρόλα αυτά, ο Βασίλης Σπανούλης εξήρε την εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου, όπου η ομάδα του έπαιξε «καταπληκτική άμυνα» και δεν επέτρεψε στον αντίπαλο να σημειώσει περισσότερους από 24 πόντους. Τόνισε ότι αμυντικά, η ομάδα έπαιξε ακριβώς με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμούσε.

Το μάθημα της Καρδίτσας και η αντίδραση

Ο προπονητής ρωτήθηκε για το τι απόλαυσε περισσότερο μεταξύ του πληθωρικού πρώτου δεκαλέπτου και του καταπληκτικού δεύτερου ημιχρόνου. Η απάντησή του ήταν σαφής: «την αντίδραση της ομάδας». Επανέλαβε ότι κάθε παιχνίδι αποτελεί ένα μάθημα, υπογραμμίζοντας ότι και η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν ένα τέτοιο μάθημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ήττα από την Καρδίτσα, με τον Βασίλη Σπανούλη να αποκαλύπτει την προσωπική του αντίδραση μετά από εκείνον τον αγώνα. Όπως δήλωσε, «ήμουν ξύπνιος για πάνω από μία ημέρα λόγω του τρόπου, της νοοτροπίας και της χαλάρωσής σας». Εξήγησε ότι η ομάδα, έχοντας κερδίσει στη Λε Μαν, έπαιξε με τη λογική ότι ήταν «υπερομάδα», κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε ως λανθασμένο.

Η φιλοσοφία για διάρκεια και ομαδικότητα

Σε ερώτηση για το αν η ομάδα του αρχίζει να αποκτά σταθερές μέσα από τις διαδοχικές νίκες, ο Βασίλης Σπανούλης απάντησε ότι δεν μετράει τις νίκες, αλλά το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Υποστήριξε ότι η σκέψη για ένα σερί μπορεί να οδηγήσει σε χαλάρωση. Περιέγραψε το μπάσκετ που παίζει η ομάδα ως μοντέρνο και επιθετικό, με στόχο τη μείωση των νεκρών διαστημάτων και την αποφυγή εγωιστικών ενεργειών.

Για τον προπονητή, σημασία έχει η απόκτηση μεγαλύτερης διάρκειας στην καλή απόδοση, πέρα από το ποιος παίζει καλά σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Εξέφρασε την ικανοποίησή του που τα παιδιά κατάλαβαν το λάθος τους και έπαιξαν «καταπληκτικό» μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο, δυσκολεύοντας τον αντίπαλο. Τόνισε ότι δεν κοιτάζει πρόσωπα, αλλά την ομαδική λειτουργία.

Η σημασία της άμυνας και η προσήλωση στον στόχο

Ο Βασίλης Σπανούλης επανέλαβε ότι τον ενδιαφέρει η ομάδα να κερδίζει, ακόμα και με έναν πόντο, αρκεί να παίζει με τον τρόπο που εκείνος θέλει. Αναγνώρισε ότι θα υπάρξουν παιχνίδια στα οποία η ομάδα θα βγει από τον επιθυμητό ρυθμό, όπως συνέβη στην Καρδίτσα. Υπογράμμισε ότι είναι στην αρχή της χρονιάς και επιθυμεί η ομάδα να έχει βάθος, με τον κάθε παίκτη να δίνει το 100% προς όφελος του συνόλου και να ανταποκρίνεται στον τρόπο παιχνιδιού που έχει τεθεί.

Ο προπονητής σημείωσε ότι υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει ένας παίκτης και να μην φαίνονται στη στατιστική. Αναφορικά με το ποσοστό ετοιμότητας, δήλωσε ότι δεν του αρέσουν τα ποσοστά, αλλά προτιμά η ομάδα να παίζει το μπάσκετ που θέλουν για να φτάσουν στο επιθυμητό σημείο. Αυτό περιλαμβάνει την καλή κυκλοφορία της μπάλας, καθώς και την καλή ατομική και ομαδική άμυνα.

Κάθε παιχνίδι και ένα νέο μάθημα

Ο Βασίλης Σπανούλης έκλεισε τις δηλώσεις του τονίζοντας ότι θα υπάρξουν παιχνίδια που η ομάδα μπορεί να μην παίξει καλά και να κερδίσει, ή το αντίθετο. Επανέλαβε τη φιλοσοφία του ότι «κάθε παιχνίδι είναι ένα καινούργιο μάθημα για μας», υπογραμμίζοντας τη διαρκή διαδικασία μάθησης και βελτίωσης που ακολουθεί η ομάδα του Άρη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta