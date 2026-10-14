Καταιγιστικές είναι οι αποκαλύψεις για τη δραματική υπόθεση της φερόμενης δηλητηρίασης στρατιωτικού γιατρού με ατροπίνη, στην οποία εμπλέκεται η 41χρονη πρώην σύζυγός του. Νέες μαρτυρίες, καταγγελίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας, ρίχνοντας περισσότερο φως στη δράση της γυναίκας εντός της οικίας του πρώην συζύγου της στο Περιστέρι.

Την Τετάρτη, τέσσερα νέα βίντεο ήρθαν στο προσκήνιο, τα οποία φέρεται να αποτυπώνουν τη δράση της γυναίκας, η οποία εισήλθε παράνομα στην οικία του γιατρού. Παράλληλα, υπάρχουν καινούργιες μαρτυρίες που φαίνεται να «καίνε» ακόμα και τον πατέρα της 41χρονης, ενώ η γυναίκα φέρεται να είχε βρει τρόπο να εξηγήσει την παρουσία ατροπίνης στο αίμα του στρατιωτικού γιατρού, σε περίπτωση που αυτή εντοπιζόταν.

Τα νέα βίντεο από την οικία στο Περιστέρι

Τα τέσσερα νέα βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δείχνουν την παράνομη είσοδο της 41χρονης στο σπίτι του στρατιωτικού γιατρού. Σε ένα από αυτά, η γυναίκα διακρίνεται με σκούφο, χειρουργική μάσκα και γάντια στην κουζίνα, έχοντας ανοικτό ένα ντουλάπι και με το φως αναμμένο. Στη συνέχεια, το φως σβήνει και τότε η ματιά της 41χρονης «παγώνει» εκεί που βρίσκεται η κάμερα ασφαλείας.

Το φως ανάβει ξανά, με τη γυναίκα να μεταφέρει κάτι από τον πάγκο και μετά να κλείνει το ντουλάπι, ενώ κάτι κρατά στα χέρια της, πιθανόν μπουκάλια με νερό, τα οποία παίρνει μαζί της εκτός της κουζίνας. Αυτό γίνεται αντιληπτό, διότι χάνεται για αρκετά δευτερόλεπτα, επανεμφανίζεται και χάνεται ξανά, χωρίς να είναι απολύτως σαφές τι κάνει και πού βρίσκεται όσο δεν τη βλέπει η κάμερα. Δύο φορές όμως, πηγαίνει στα μπουκάλια νερό που είναι στον πάγκο.

Σε ένα άλλο βίντεο, το οποίο είναι νωρίτερα από το προηγούμενο, η κουζίνα βρίσκεται στο σκοτάδι. Η 41χρονη ανοίγει τα ντουλάπια της κουζίνας και παίρνει, πάντα στο σκοτάδι, κάποιο βαζάκι από ένα ντουλάπι και από αυτό αφαιρεί την ετικέτα ή την ταινία ασφαλείας. Συνεχίζει να ψάχνει τα ντουλάπια και μετά είναι η στιγμή που ανάβει το φως.

Η παράνομη είσοδος και το ερώτημα

Ένα τρίτο βίντεο έχει αποτυπώσει την «εισβολή» της 41χρονης στο διαμέρισμα του πρώην συζύγου της. Από τον τρόπο εισόδου της, εικάζεται ότι δεν έχει παραβιάσει την πόρτα σαν σε διάρρηξη. Ο στρατιωτικός γιατρός έχει αναφέρει ότι δεν είχε αντικλείδι ούτε δεύτερα κλειδιά, γεγονός που αφήνει αναπάντητο το ερώτημα του πώς ακριβώς κατάφερε να εισέλθει στην οικία.

Το σχέδιο για την ατροπίνη και οι νέες μαρτυρίες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 41χρονη φέρεται να είχε βρει τρόπο να εξηγήσει την παρουσία ατροπίνης στο αίμα του στρατιωτικού γιατρού, σε περίπτωση που αυτή εντοπιζόταν εάν κατέληγε. Αυτή η πληροφορία προσθέτει μία νέα διάσταση στην υπόθεση.

Παράλληλα, νέες μαρτυρίες που έχουν έρθει στο φως φαίνεται πως «καίνε» ακόμα και τον πατέρα της 41χρονης, προσθέτοντας νέα στοιχεία στην υπόθεση της φερόμενης δηλητηρίασης.

Η σοβαρή περιπέτεια υγείας του γιατρού

Φίλος του 41χρονου στρατιωτικού γιατρού περιέγραψε τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε. Ο γιατρός κατέρρευσε σε εξωτερικό χώρο, ενώ στη συνέχεια κινητοποιήθηκαν οι περίοικοι και οι αρχές. «Βγήκε έξω. Είχε και ζέστη, ήταν καλοκαίρι. Περιπλανήθηκε αριστερά δεξιά. Σε κάποια στιγμή έπεσε κάτω», ανέφερε ο φίλος του, περιγράφοντας πως οι παρευρισκόμενοι κάλεσαν την αστυνομία και ακολούθησε η μεταφορά του με ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η κατάσταση του γιατρού ήταν ιδιαίτερα σοβαρή και χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Οι προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν δεν είχαν αρχικά αποτέλεσμα, μέχρι που τελικά κατάφεραν να τον συνεφέρουν. Κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του γιατρού φέρεται να κατέγραψε τη γυναίκα να ρίχνει ουσία σε βαζάκια και στη συνέχεια να αποχωρεί από τον χώρο, πριν από τη σύλληψής της.

Η επίσκεψη στο νοσοκομείο και οι διαφορετικές εκδοχές

Ο φίλος του γιατρού υποστήριξε ότι η 41χρονη πήγε στο νοσοκομείο την ημέρα που ο πρώην σύζυγός της αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Εκεί, ρώτησε εάν θα μπορούσε να αναρρώσει και να σταθεί ξανά στα πόδια του, ώστε να βλέψει το παιδί τους.

Ο ίδιος φίλος αμφισβήτησε τα κίνητρα της επίσκεψης, εκτιμώντας ότι η γυναίκα ήθελε να διαπιστώσει εάν εκείνος θα επιβιώσει. Από την άλλη πλευρά, πρόσωπα από το περιβάλλον της γυναίκας δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν πως θα μπορούσε να βλάψει άνθρωπο, παρουσιάζοντας διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis