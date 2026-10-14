Συνελήφθη 68χρονος ιερέας στα Γρεβενά για εκδικητική πορνογραφία

Στη σύλληψη ενός 68χρονου ιερέα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Γρεβενά, έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του. Η καταγγέλλουσα κατηγορεί τον ιερέα για εκδικητική πορνογραφία και απειλές σε βάρος της, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση των αρχών.

Η διαδικασία της σύλληψης

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων συνέλαβαν τον ιερέα στο σπίτι του. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από εισαγγελική παρέμβαση και εντολή για άμεση προκαταρκτική έρευνα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας και της εκδικητικής πορνογραφίας. Ο 68χρονος ιερέας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η θέση του ιερέα και οι αντιρρήσεις του

Από την πλευρά του, ο ιερέας αναγνωρίζει ότι διατηρούσε σχέση με την 43χρονη γυναίκα που τον κατήγγειλε. Ωστόσο, αρνείται κατηγορηματικά ότι θα αξιοποιούσε τη σχέση αυτή με εκδικητικό τρόπο, όπως του καταλογίζεται.

Παράλληλα με την άρνηση των κατηγοριών, ο ιερέας υποστηρίζει ότι έχει οικονομικές απαιτήσεις από την 43χρονη. Συγκεκριμένα, ισχυρίζεται ότι της είχε καταβάλει χρήματα ως προκαταβολή για την κατασκευή αγιογραφιών, οι οποίες όμως δεν του παραδόθηκαν ποτέ.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr