Βασικός ο Καρέτσας για τη Ντόρτμουντ, στον πάγκο ο Κουλιεράκης για τη Ρόμα

Δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων του Champions League, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να ξεκινάει βασικός για τη Ντόρτμουντ και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να βρίσκεται στον πάγκο της Ρόμα. Οι δύο παίκτες συμμετέχουν σε απαιτητικά παιχνίδια, με τη Ντόρτμουντ να αντιμετωπίζει την Μπόντο Γκλιμτ και τη Ρόμα τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η παρουσία τους υπογραμμίζει την ελληνική εκπροσώπηση σε κορυφαίο επίπεδο, με τον Καρέτσα να επιστρέφει στην ενδεκάδα μετά από μια πρόσφατη περιπέτεια που αντιμετώπισε και τον Κουλιεράκη να περιμένει την ευκαιρία του σε μια σημαντική αναμέτρηση απέναντι σε έναν ιστορικό αντίπαλο.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην αρχική ενδεκάδα της Ντόρτμουντ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε φανέλα βασικού για την απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση της Ντόρτμουντ κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ. Ο αγώνας διεξάγεται στη Νορβηγία και αποτελεί μέρος της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, μιας διοργάνωσης που συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής επιστρέφει στα αρχικά πλάνα του προπονητή Νίκο Κόβατς, μετά την περιπέτεια που αντιμετώπισε. Η επανένταξή του στο αρχικό σχήμα για ένα τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι δείχνει την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου στις ικανότητές του.

Η σύνθεση της Ντόρτμουντ για τον αγώνα στη Νορβηγία

Για την αναμέτρηση με την Μπόντο Γκλιμτ στη Νορβηγία, η Ντόρτμουντ παρατάχθηκε με την ακόλουθη ενδεκάδα, όπως ανακοινώθηκε: Κόμπελ, Άντον, Μπενσεμπαϊνί, Μπέλινγχαμ, Μπάιερ, Καρέτσας, Σίλβα, Γκαντού, Σβένσον, Φέερμαν, Ινάσιο. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συμπεριλαμβάνεται στους έντεκα βασικούς παίκτες που επέλεξε ο προπονητής Νίκο Κόβατς.

Η παρουσία του Καρέτσα σε αυτή τη σύνθεση, δίπλα σε ονόματα διεθνούς φήμης, υπογραμμίζει τον ρόλο του στην ομάδα και την προσδοκία για μια δυναμική εμφάνιση στην έδρα της Μπόντο Γκλιμτ. Ο αγώνας αυτός είναι κρίσιμος για την πορεία των δύο ομάδων στην League Phase του Champions League.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στον πάγκο της Ρόμα απέναντι στη Ρεάλ

Στον αντίποδα, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρέθηκε στον πάγκο των αναπληρωματικών για τη μεγάλη αναμέτρηση της Ρόμα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το παιχνίδι αυτό αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με την ιταλική ομάδα να υποδέχεται τους «Μερένγκες».

Ο Έλληνας στόπερ παρακολούθησε την εξέλιξη του αγώνα από τον πάγκο, περιμένοντας την ενδεχόμενη ευκαιρία να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Η παρουσία του στον πάγκο σε ένα τέτοιο παιχνίδι αναδεικνύει την αναγνώριση των ικανοτήτων του από το τεχνικό επιτελείο της Ρόμα.

Οι αμυντικές επιλογές του Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι

Ο προπονητής της Ρόμα, Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι, επέλεξε μια συγκεκριμένη αμυντική διάταξη για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Συγκεκριμένα, προτίμησε μια τριάδα στην άμυνα, στελεχωμένη από τους Ερμόσο, Εντικά και Μαντσίνι. Αυτή η επιλογή διαμόρφωσε το αρχικό σχήμα της ιταλικής ομάδας.

Με την επιλογή αυτή, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο οποίος είναι Έλληνας στόπερ, παρέμεινε στον πάγκο. Παρόλα αυτά, η συμμετοχή του στην αποστολή και η θέση του στους αναπληρωματικούς σε ένα παιχνίδι τέτοιου βεληνεκούς είναι σημαντική για την εξέλιξη της καριέρας του σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko