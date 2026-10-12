Βιασμός ανήλικης στην Αγγλία: Μασκοφόρος της επιτέθηκε μέσα από θάμνους

Η αστυνομία του Staffordshire στην Αγγλία βρίσκεται σε εντατική αναζήτηση ενός άνδρα με κουκούλα, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε και να βίασε μια ανήλικη κοπέλα. Το σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας, όταν ο δράστης φέρεται να άρπαξε το θύμα και να το έσυρε βίαια μέσα σε θάμνους. Οι αρχές έχουν απευθύνει επείγουσα έκκληση στο κοινό για παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή οπτικού υλικού που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του υπόπτου και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το περιστατικό στην οδό Newpool Road

Οι αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν στην οδό Newpool Road, στην περιοχή Knypersley του Staffordshire, λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί της Δευτέρας. Η κλήση αφορούσε μια αναφορά για επίθεση σε ένα κορίτσι, το οποίο περπατούσε στην περιοχή κατά τη διάρκεια των πρωινών ωρών. Η άμεση ανταπόκριση των αρχών στην κλήση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας του Staffordshire, ο άνδρας προσέγγισε την ανήλικη κοπέλα με βίαιο τρόπο. Την άρπαξε και στη συνέχεια την τράβηξε με δύναμη μέσα σε θάμνους που βρίσκονταν στην περιοχή. Εκεί, όπως αναφέρθηκε από τις αρχές, σημειώθηκε ο βιασμός της ανήλικης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των διωκτικών αρχών.

Περιγραφή του υπόπτου και χαρακτηριστικά

Η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα μια λεπτομερή περιγραφή του υπόπτου, ζητώντας από τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση και να παράσχουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία. Ο άνδρας περιγράφεται ως λευκός και το ύψος του εκτιμάται περίπου στο 1,85 μέτρο. Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αναζήτηση του δράστη.

Την ώρα που έλαβε χώρα η επίθεση, ο ύποπτος φορούσε κουκούλα, η οποία κάλυπτε το πρόσωπό του, καθιστώντας την αναγνώρισή του ιδιαίτερα δύσκολη. Επιπλέον, η ενδυμασία του περιελάμβανε ένα μαύρο παντελόνι φόρμας και ένα μαύρο φουσκωτό μπουφάν. Οι αρχές ελπίζουν ότι αυτά τα στοιχεία θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του.

Έρευνες και υποστήριξη του θύματος

Άμεσα μετά την αναφορά του περιστατικού, η ευρύτερη περιοχή όπου συνέβη ο βιασμός έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ο αποκλεισμός της περιοχής κρίνεται απαραίτητος για τη διασφάλιση των πιθανών αποδεικτικών στοιχείων και τη διενέργεια ενδελεχών ερευνών από τα αρμόδια τμήματα της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί θα παραμείνουν στο σημείο για όσο διάστημα χρειαστεί.

Ταυτόχρονα, ειδικοί επαγγελματίες παρέχουν την απαραίτητη ψυχολογική και πρακτική υποστήριξη στην ανήλικη κοπέλα, η οποία είναι το θύμα της επίθεσης. Η φροντίδα και η προστασία του θύματος αποτελούν προτεραιότητα για τις αρχές, παράλληλα με τις προσπάθειες για τη σύλληψη του δράστη.

Εκτενής έκκληση για μαρτυρίες και οπτικό υλικό

Η αστυνομία του Staffordshire απευθύνει μια εκτενή έκκληση προς όλους τους πολίτες που ενδέχεται να έχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το περιστατικό. Ζητούνται πληροφορίες από οποιονδήποτε βρισκόταν κοντά στο σημείο της επίθεσης, στην οδό Newpool Road, μεταξύ 7:00 και 8:00 το πρωί της Δευτεράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε άτομα που συνήθως κάνουν βόλτα με τα σκυλιά τους στην ευρύτερη περιοχή εκείνη την ώρα, καθώς ενδέχεται να έχουν παρατηρήσει κάτι.

Επιπλέον, οι αρχές αναζητούν οδηγούς που διαθέτουν καταγραφές από κάμερες αυτοκινήτου, γνωστές ως dashcams, και οι οποίοι κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή του Knypersley. Συγκεκριμένα, ζητούνται βίντεο από τις περιοχές κοντά στα φανάρια του Knypersley, στη σιδηροδρομική γραμμή και γύρω από την οδό Lineside Road. Οποιαδήποτε πληροφορία, όσο μικρή κι αν φαίνεται, ή οποιοδήποτε οπτικό υλικό, θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμο για τον εντοπισμό του υπόπτου και τη διαλεύκανση αυτής της σοβαρής υπόθεσης. Οι αρχές τονίζουν τη σημασία της συνεργασίας του κοινού για την επίλυση του εγκλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta