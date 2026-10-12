Η Ελλάδα θεσπίζει όριο ηλικίας 15 ετών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η συζήτηση για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εισέρχεται σε μία νέα, κρίσιμη φάση, καθώς η Ελλάδα προωθεί τη θέσπιση κατώτατου ορίου ηλικίας τα 15 έτη. Η προβλεπόμενη ημερομηνία εφαρμογής αυτής της ρύθμισης είναι η 1η Ιανουαρίου 2027. Κύριος στόχος είναι η προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον ψηφιακό κόσμο, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται αδικαιολόγητα η ελευθερία της έκφρασης, η ενημέρωση και η επικοινωνία τους.

Η ελληνική πρωτοβουλία και οι στόχοι της

Η ελληνική πρωτοβουλία θέτει ως κατώτατο όριο ηλικίας για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα 15 έτη. Η εφαρμογή του μέτρου έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027. Αυτή η ρύθμιση αποσκοπεί στην ουσιαστική προστασία των ανηλίκων από τις αρνητικές πτυχές του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η θωράκιση των παιδιών από φαινόμενα όπως η υπερβολική χρήση των πλατφορμών και η έκθεσή τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Παράλληλα, η ρύθμιση σχεδιάστηκε ώστε να μην περιορίζει αδικαιολόγητα την ικανότητα των νέων να ενημερώνονται, να επικοινωνούν και να εκφράζονται ελεύθερα στον ψηφιακό χώρο.

Οι προβληματισμοί για την ασφάλεια των ανηλίκων

Ο προβληματισμός γονέων, εκπαιδευτικών και ειδικών έχει ενταθεί λόγω διαφόρων ζητημάτων που ανακύπτουν από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους. Η υπερβολική χρήση των πλατφορμών, η έκθεση σε περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για την ηλικία τους, καθώς και ο διαδικτυακός εκφοβισμός αποτελούν σοβαρές ανησυχίες.

Επιπλέον, οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες και ενθαρρύνουν την παρατεταμένη παραμονή των χρηστών στο διαδίκτυο, έχουν προκαλέσει περαιτέρω σκέψεις. Ωστόσο, είναι αναγνωρισμένο ότι τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ταυτόχρονα έναν σημαντικό χώρο κοινωνικοποίησης, δημιουργικότητας και ανταλλαγής ιδεών για τους νέους. Για αυτόν τον λόγο, η παρέμβαση που σχεδιάζεται κρίνεται αναγκαίο να είναι προσεκτικά σχεδιασμένη και αναλογική.

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση: EU KIDS Act

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει μία παράλληλη προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου πλαισίου προστασίας των ανηλίκων, μέσω της πρότασης EU KIDS Act. Αυτή η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να ενισχύσει την ασφάλεια των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο, δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς.

Η ευρωπαϊκή πρόταση εστιάζει στην επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών, στην ενίσχυση της ασφάλειας των ψηφιακών υπηρεσιών και στην ανάληψη ευθύνης από τους παρόχους των υπηρεσιών αυτών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία EU KIDS Act βρίσκεται ακόμα σε νομοθετική εξέλιξη και δεν έχει ακόμα καταστεί ισχύων Κανονισμός.

Πρακτική εφαρμογή και ενημέρωση

Η ελληνική πρωτοβουλία εγείρει μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με την πρακτική της εφαρμογή. Αναμένονται αλλαγές για τα παιδιά και τις οικογένειες, ενώ τίθενται ζητήματα για τον τρόπο ελέγχου της ηλικίας, την ευθύνη εφαρμογής των μέτρων και τις εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, αναμένεται να αξιολογηθεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα βασικά σημεία της ελληνικής πρωτοβουλίας, καθώς και της ευρωπαϊκής πρότασης, έχει δημιουργηθεί ένας οδηγός ερωτήσεων και απαντήσεων. Ο οδηγός αυτός διαχωρίζει όσα προβλέπονται ήδη από όσα παραμένουν υπό συζήτηση, με στόχο την ουσιαστική ενημέρωση γονέων, παιδιών και εκπαιδευτικών. Η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο αποτελεί ζήτημα νομοθεσίας, αλλά και συλλογικής ευθύνης.

Με πληροφορίες από: Enikos