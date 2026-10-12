Συναγερμός στη Σκάλα Ερεσού: Υπερχείλιση ποταμού μετά από απότομη νεροποντή

Συναγερμός έχει σημάνει στη Σκάλα Ερεσού της Λέσβου, καθώς μια απότομη και ισχυρή νεροποντή προκάλεσε την υπερχείλιση ενός ποταμού στην περιοχή. Η ραγδαία βροχόπτωση δημιούργησε σοβαρά προβλήματα, με μεγάλο όγκο νερού να κατεβαίνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και να μετατρέπει το τοπίο. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν πέτρες, χώματα και άλλα φερτά υλικά, ενώ έφτασαν και σε αυλές κατοικιών, προκαλώντας αναστάτωση.

Η ένταση της βροχόπτωσης και οι άμεσες συνέπειες

Η απότομη και ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Σκάλα Ερεσού εκδηλώθηκε με μεγάλη ένταση, δημιουργώντας μέσα σε λίγη ώρα τεράστιες ποσότητες νερού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την άμεση υπερχείλιση του ποταμού που διασχίζει την περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και θέτοντας σε δοκιμασία τις υποδομές.

Η στάθμη του νερού ανέβηκε σημαντικά, μετατρέποντας τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους και δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις. Ταυτόχρονα, πέτρες, χώματα και διάφορα άλλα φερτά υλικά παρασύρθηκαν από την έντονη ροή, δημιουργώντας εμπόδια και επιβαρύνοντας την κατάσταση σε πολλά σημεία.

Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ροής

Σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της Ερεσού, Αντώνη Ελευθερίου, ένα συγκεκριμένο σημείο του ποταμού παρουσίασε πρόβλημα στην κάθοδο του νερού, εμποδίζοντας την ομαλή ροή. Το ζήτημα αυτό απαιτούσε άμεση αντιμετώπιση για να αποφευχθούν περαιτέρω επιπλοκές και η συσσώρευση μεγαλύτερων ποσοτήτων υδάτων.

Ευτυχώς, έγινε άμεσα η απαραίτητη παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να ανοίξει η δίοδος και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η απορροή των υδάτων προς τη θάλασσα. Η γρήγορη αντίδραση ήταν καθοριστική για την εκτόνωση της κατάστασης σε αυτό το κρίσιμο σημείο, αποτρέποντας πιθανώς χειρότερα αποτελέσματα.

Επιπτώσεις σε κατοικίες και οχήματα

Τα ορμητικά νερά της υπερχείλισης έφτασαν και σε κατοικίες της περιοχής, επηρεάζοντας κυρίως τις αυλές τους και δημιουργώντας προβλήματα στις προσβάσεις. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές σε περιουσίες, γεγονός που αποτελεί μια θετική εξέλιξη μέσα στην αναστάτωση που προκλήθηκε.

Ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από την έντονη ροή των υδάτων κοντά στην γέφυρα του Αγίου Ανδρέα, η οποία βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο. Η συγκεκριμένη γέφυρα αποτελεί το σημείο από όπου τα νερά του ποταμού καταλήγουν στη θάλασσα και χρησιμοποιείται επίσης για τη στάθμευση οχημάτων από τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Το όχημα, παρά την ισχυρή ορμή του νερού που το παρέσυρε, συγκρατήθηκε έγκαιρα πριν προλάβει να απομακρυνθεί περαιτέρω. Έτσι, αποτράπηκε η κατάληψή του στη θάλασσα, αποφεύγοντας μια πιθανώς πιο σοβαρή εξέλιξη και την απώλεια του οχήματος.

Εμπόδια στο οδικό δίκτυο

Προβλήματα από φερτά υλικά καταγράφηκαν και στον δρόμο που οδηγεί προς τον Μεσότοπο, ο οποίος επηρεάστηκε σημαντικά από την κακοκαιρία. Η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε μετέφερε σημαντικές ποσότητες από πέτρες και χώματα, τα οποία κατέληξαν στο οδόστρωμα, καθιστώντας το δύσβατο.

Αυτό δημιούργησε δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων και απαιτεί άμεσες εργασίες απομάκρυνσης για την πλήρη αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου. Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει την έκταση των προβλημάτων που προκάλεσε η ξαφνική και έντονη κακοκαιρία σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Ηρεμία και εργασίες αποκατάστασης

Η κατάσταση στην περιοχή έχει πλέον ηρεμήσει, με τη στάθμη του νερού να υποχωρεί σταδιακά και τους κατοίκους να αναπνέουν με ανακούφιση. Οι άμεσοι κίνδυνοι έχουν παρέλθει, επιτρέποντας την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται πλέον στην απομάκρυνση των φερτών υλικών που έχουν συσσωρευτεί σε διάφορα σημεία, όπως δρόμους και αυλές. Παράλληλα, γίνονται ενέργειες για την αποκατάσταση των σημείων όπου παρουσιάστηκαν προβλήματα, με στόχο την πλήρη επαναφορά στην κανονικότητα και την ασφάλεια της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Reader