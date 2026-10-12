Οδηγός στη Θεσσαλονίκη δηλώνει σοκαρισμένος μετά την πρόσκρουση σε ουζερί, αρνείται την απόπειρα φυγής

Ένας 45χρονος οδηγός, ο οποίος χθες τα ξημερώματα έριξε το αυτοκίνητό του σε γεμάτα με κόσμο τραπεζοκαθίσματα ταβέρνας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με συνέπεια να τραυματιστούν τουλάχιστον τρία άτομα, δηλώνει σοκαρισμένος. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, Μαρία Ελευθερία Κορομηλά, ο οδηγός προσπαθεί ακόμη να αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβη. Ο 45χρονος βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ, με το αλκοτέστ να δείχνει τιμές πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ αρνείται ότι επιχείρησε να διαφύγει μετά το συμβάν, παρά τις αντίθετες μαρτυρίες.

Το ατύχημα στον Εύοσμο και η κατάσταση του οδηγού

Το περιστατικό που προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ατόμων συνέβη χθες τα ξημερώματα, όταν ο 45χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε με απότομο τρόπο στην είσοδο και εισήλθε στα γεμάτα με κόσμο τραπεζοκαθίσματα μιας ταβέρνας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό των θαμώνων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Μετά το συμβάν, ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν 0,77mg/l και 0,74mg/l εκπνεόμενου αέρα. Αυτές οι τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, το οποίο έχει καθοριστεί στα 0,25mg/l.

Οι εξηγήσεις της δικηγόρου του 45χρονου

Η δικηγόρος του 45χρονου, κυρία Μαρία Ελευθερία Κορομηλά, με δηλώσεις της περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση του πελάτη της. «Είναι σοκαρισμένος και ακόμη προσπαθεί να αντιληφθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί στην συγκεκριμένη περίπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του έχουν ως πρωταρχικό μέλημα την ταχεία ανάρρωση όλων των τραυματισμένων ατόμων.

Αναφορικά με τα αίτια του ατυχήματος, η δικηγόρος εξήγησε ότι ο οδηγός «ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ». Αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια, «είχε ως συνέπεια να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και δυστυχώς να πέσει στην είσοδο, να εισέλθει με απότομο τρόπο στο συγκεκριμένο εστιατόριο». Η κυρία Κορομηλά διέψευσε επίσης τους ισχυρισμούς περί απόπειρας φυγής του οδηγού, δηλώνοντας πως «δεν είχε σκοπό να φύγει και άλλωστε δεν έφυγε. Έτσι, δεν προέκυψε ότι τράπηκε μετέπειτα σε φυγή».

Επιπλέον, η δικηγόρος παρείχε μια ερμηνεία για την κίνηση όπισθεν που φέρεται να έκανε ο οδηγός μετά την πρόσκρουση. Όπως ισχυρίστηκε, ο 45χρονος «αντιλήφθηκε την κίνησή του, ότι ακριβώς εισήλθε σε ένα μαγαζί που υπήρχε κόσμος, έκανε το αυτονόητο. Προσπάθησε δηλαδή να κάνει όπισθεν ακριβώς έτσι ώστε να περιορίσει την όποια ζημιά και την όποια βλάβη».

Αντιφατικές μαρτυρίες και η συμπεριφορά του οδηγού

Οι δηλώσεις της υπεράσπισης έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων που βρέθηκαν στο σημείο του ατυχήματος. Σύμφωνα με τους μάρτυρες, ο 45χρονος οδηγός, αμέσως μετά την πρόσκρουση, βγήκε από το όχημά του και δεν ζήτησε συγγνώμη από τους τραυματίες ή τους παρευρισκόμενους. Αντιθέτως, φέρεται να εξέφρασε παράπονα για τη ζημιά που υπέστη το δικό του αυτοκίνητο.

Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός είπε χαρακτηριστικά: «Πω ρε πάει ο προφυλακτήρας μου». Μάλιστα, σύμφωνα με μια μαρτυρία που μεταδόθηκε, ο 45χρονος ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να του πληρώσουν τον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου του, μια απαίτηση που προκάλεσε έκπληξη και αντιδράσεις στο σημείο του συμβάντος.

Η δικαστική πορεία της υπόθεσης

Η υπόθεση του 45χρονου οδηγού έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Η δίκη του, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί, έλαβε αναβολή. Ο οδηγός αναμένεται να δικαστεί αύριο, οπότε και θα εξεταστούν λεπτομερώς όλα τα στοιχεία, οι καταθέσεις και οι μαρτυρίες που αφορούν το σοβαρό περιστατικό στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να προετοιμαστεί καλύτερα η υπεράσπιση και να παρουσιαστούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενώπιον του δικαστηρίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki