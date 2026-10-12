Σε αναβολή οδηγήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου οδηγού, ο οποίος κατηγορείται ότι, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το όχημά του σε ταβέρνα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, ενώ ο οδηγός παραπέμφθηκε να δικαστεί για μια σειρά αδικημάτων.

Η απόφαση του δικαστηρίου και οι κατηγορίες

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε ο 45χρονος, έκανε δεκτό το αίτημα του κατηγορούμενου για αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης. Η δίκη αναβλήθηκε για αύριο, με το δικαστήριο να αποφασίζει τη διατήρηση της κράτησής του.

Ο 45χρονος διώκεται με τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης, της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή, καθώς και της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης. Αυτές οι κατηγορίες σχετίζονται άμεσα με το περιστατικό της εισβολής του οχήματος στο κατάστημα και τους τραυματισμούς που προκλήθηκαν.

Το χρονικό της εισβολής στο ουζερί

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στη 01:10 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 45χρονος υπήκοος Αλβανίας, έχασε την πορεία του και κατέληξε στο εσωτερικό της ταβέρνας. Το όχημα παρέσυρε τραπέζια και θαμώνες, προκαλώντας αναστάτωση και τραυματισμούς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, οι ζαρντινιέρες που βρίσκονταν περιμετρικά του καταστήματος φέρεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανακοπή της πορείας του οχήματος, πιθανώς αποτρέποντας ακόμα χειρότερες συνέπειες.

Οι τραυματίες και η κατάσταση της υγείας τους

Από την πρόσκρουση του αυτοκινήτου μέσα στην ταβέρνα, τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο από τους τραυματίες έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ωστόσο, ένας άνδρας παραμένει για νοσηλεία, αν και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς.

Υψηλά επίπεδα αλκοόλ στον οδηγό

Ο 45χρονος οδηγός, μετά το περιστατικό, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλ. Από τις διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα, διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα αλκοόλ στον οργανισμό του υπερέβαιναν κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.

Συγκεκριμένα, οι μετρήσεις έδειξαν 0,77 και 0,74 mg/l, όταν το επιτρεπόμενο όριο για οδήγηση είναι 0,25 mg/l. Αυτό σημαίνει ότι το αλκοόλ στον οργανισμό του 45χρονου ήταν το τριπλάσιο από το νόμιμο όριο, επιβεβαιώνοντας την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Η μαρτυρία μιας τραυματία

Μία από τις τρεις τραυματίες, η κυρία Νίκη, περιέγραψε το συμβάν στην ΕΡΤ. Η ίδια βρισκόταν στο μαγαζί μαζί με την παρέα της και διασκέδαζαν, όταν ξαφνικά είδαν το αυτοκίνητο να κινείται προς το μέρος τους.

«Καθίσαμε, φάγαμε, διασκεδάζαμε και ξαφνικά βλέπουμε το αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω μου. Δηλαδή, το είδα όλο το σκηνικό. Δεν μπόρεσε κανένας να αντιδράσει, δεν προλαβαίναμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Νίκη, τονίζοντας την αιφνιδιαστική φύση της επίθεσης του οχήματος.

Με πληροφορίες από: Reader