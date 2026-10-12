Ηλικιωμένο ζευγάρι νεκρό στη Θεσπρωτία: Βρέθηκαν σημειώματα που εξετάζονται από τις αρχές

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Παραπόταμο Θεσπρωτίας, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ηλικίας 89 και 84 ετών, βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου τους. Η υπόθεση εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς εντοπίστηκαν δύο σημειώματα τα οποία φέρονται να άφησαν οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι, υποδεικνύοντας το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Ο εντοπισμός των ηλικιωμένων στην κατοικία τους

Το τραγικό γεγονός έλαβε χώρα στον Παραπόταμο της Θεσπρωτίας, μια περιοχή που συγκλονίζεται από την είδηση. Οι δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας 89 ετών και μια γυναίκα 84 ετών, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στην κατοικία τους. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το ζευγάρι ζούσε μόνο του στο σπίτι.

Η ανακάλυψη των νεκρών ηλικιωμένων οδήγησε άμεσα στην κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Από την πρώτη στιγμή, κλιμάκιο της αστυνομίας βρέθηκε στον τόπο του συμβάντος, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και να ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός τους. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Τα κρίσιμα ευρήματα στο εσωτερικό του σπιτιού

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό της κατοικίας του ζευγαριού, οι αρχές εντόπισαν σημαντικά ευρήματα που ρίχνουν φως στην υπόθεση. Στο τραπέζι του σπιτιού βρέθηκαν δύο ποτήρια, τα οποία περιείχαν νερό. Αυτό το στοιχείο εξετάζεται προσεκτικά από τους αρμόδιους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Πέρα από τα ποτήρια, η προσοχή των αρχών στράφηκε και σε ένα σημείωμα που βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι. Το συγκεκριμένο σημείωμα έφερε μία σαφή προειδοποίηση, αναγράφοντας τις λέξεις «προσοχή δηλητήριο». Η ύπαρξη αυτής της προειδοποίησης αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που οδηγούν τις έρευνες προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Το δεύτερο σημείωμα και οι ευχές προς την οικογένεια

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και σε ένα δεύτερο σημείωμα, το οποίο φέρεται να άφησε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Το περιεχόμενο αυτού του σημειώματος είναι καθοριστικό για την εξέλιξη της έρευνας. Σε αυτό, αναφερόταν ρητά ότι η πράξη που έλαβε χώρα αποτελούσε αποκλειστικά δική τους απόφαση και ευθύνη, υπογραμμίζοντας την προσωπική τους βούληση.

Επιπλέον, στο ίδιο δεύτερο σημείωμα, οι δύο ηλικιωμένοι διατύπωναν ευχές προς τα μέλη της οικογένειάς τους. Αυτή η λεπτομέρεια προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ των συνθηκών που οδήγησαν στο τραγικό αυτό συμβάν, ενισχύοντας την εκδοχή που εξετάζουν οι αρχές.

Η ενδελεχής έρευνα των αστυνομικών αρχών

Οι αστυνομικές αρχές του Παραποτάμου Θεσπρωτίας διεξάγουν μια ενδελεχή έρευνα, με στόχο να διαλευκάνουν πλήρως τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του ζευγαριού. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, με το σενάριο της αυτοχειρίας να εξετάζεται σοβαρά, βάσει των ευρημάτων που εντοπίστηκαν στην κατοικία τους.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους, εστιάζοντας στην εξακρίβωση του τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι. Η διερεύνηση περιλαμβάνει και το ενδεχόμενο χρήσης δηλητηριώδους ουσίας, ένα στοιχείο που προκύπτει από την προειδοποίηση του ενός σημειώματος. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου τους παραμένουν υπό διερεύνηση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki