Αιφνίδιος θάνατος του καθηγητή Ευάγγελου Παρασκευαΐδη

Έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ευάγγελος Παρασκευαΐδης. Η είδηση της απώλειάς του βύθισε στο πένθος την ιατρική και επιστημονική κοινότητα της πόλης, από το απόγευμα της Κυριακής, όταν έγινε γνωστή.

Ο Ευάγγελος Παρασκευαΐδης υπήρξε μια εξέχουσα μορφή στον χώρο της ιατρικής, με σημαντική συνεισφορά τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην κλινική πρακτική.

Οι συνθήκες της απώλειας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Ευάγγελος Παρασκευαΐδης βρισκόταν στα Σκόπια το Σαββατοκύριακο. Εκεί μετέβαινε συχνά για την αγαπημένη του δραστηριότητα, το κυνήγι, σε συνδυασμό με τις εκπαιδεύσεις κυνηγετικών σκύλων.

Ενώ βρισκόταν στο πεδίο, οι συνάδελφοί του με τους οποίους ήταν μαζί έχασαν την οπτική επαφή και άρχισαν να τον αναζητούν. Τον εντόπισαν λίγα λεπτά αργότερα, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του. Οι προσπάθειες που έγιναν δεν απέδωσαν καρπούς και όταν έφτασαν διασώστες στο σημείο, διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό του. Από το βράδυ της Κυριακής, εξελίσσονται οι διαδικασίες επαναπατρισμού της σορού του, ώστε να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες για την κηδεία.

Πρωτοπόρος στην ιατρική επιστήμη

Η είδηση του θανάτου του Ευάγγελου Παρασκευαΐδη σκόρπισε θλίψη στην πανελλαδική ιατρική και επιστημονική κοινότητα. Ο εκλιπών υπήρξε πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση των παθήσεων του τραχήλου της μήτρας.

Επιπλέον, πρωτοστάτησε σε πανελλαδικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο στην καθιέρωση και την ενσωμάτωση του εμβολίου για τον καρκίνο στον τράχηλο της μήτρας, στο Εθνικό Εμβολιαστικό Πρόγραμμα.

Η ακαδημαϊκή και επαγγελματική του διαδρομή

Ο Ευάγγελος Παρασκευαΐδης γεννήθηκε το 1957 στην Κριθιά Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης το 1982.

Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στη Μαιευτική και Γυναικολογία στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 1989 εξελέγη λέκτορας και ακολούθησε όλη την ακαδημαϊκή διαδρομή έως τη βαθμίδα του τακτικού καθηγητή, στην οποία εκλέχθηκε το 2002.

Από το 2003 έως το 2010 διετέλεσε διευθυντής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Παράλληλα, μετεκπαιδεύτηκε στη γυναικολογική ογκολογία και στην παθολογία του τραχήλου της μήτρας σε σημαντικά πανεπιστημιακά και νοσοκομειακά κέντρα του εξωτερικού. Μεταξύ αυτών ήταν το Αμπερντίν της Σκωτίας, το Μπάφαλο των Ηνωμένων Πολιτειών και το Μάντσεστερ της Βρετανίας.

Σημαντική κληρονομιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του στην ανάπτυξη του Ιατρείου Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το οποίο ίδρυσε το 1991.

Στη διάρκεια της λειτουργίας του, το ιατρείο εξελίχθηκε σε κέντρο αναφοράς για την Ελλάδα και γειτονικές χώρες, αντιμετωπίζοντας περισσότερα από 100.000 περιστατικά. Η προσφορά του αναγνωρίστηκε και διεθνώς, καθώς το 2022 τιμήθηκε στο Μπέλφαστ από τη Βρετανική Εταιρεία Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου με το Founder’s Medal, ως αναγνώριση της προσφοράς του.

Με πληροφορίες από: epirusonline.gr