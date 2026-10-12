«Μπλόκο» σε TikTok, Instagram, Facebook για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασαν οι αρμόδιοι υπουργοί, περιγράφοντας την επόμενη ημέρα στην χρήση των social media από παιδιά. Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου. Η βασική του πρόβλεψη είναι η απαγόρευση πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Η απαγόρευση αυτή θα αφορά δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το Facebook, το TikTok και το X, καθώς και άλλες που χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με «βομβαρδισμό» βίντεο. Στόχος είναι η προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ανακοινώσεις των υπουργών

Τις ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο έκαναν οι υπουργοί Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο Άκης Σκέρτσος υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του εν δυνάμει ψηφιακού εθισμού. Ανέφερε ότι επιστημονικές έρευνες δείχνουν πως τουλάχιστον ένα στα τέσσερα παιδιά διατρέχει κίνδυνο έκθεσης σε επιβλαβές περιεχόμενο, εκφοβισμό μέσω διαδικτύου και χρήση που δεν συνάδει με την ηλικία τους. Τόνισε ότι, ενώ η τεχνολογία είναι θετική για την εκπαίδευση, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, πρέπει να τεθεί ένα πλαίσιο ρύθμισης που να μεταφέρει την ευθύνη από τους γονείς και τα παιδιά στην εταιρική ευθύνη και την κρατική ρύθμιση. Επίσης, σημείωσε ότι οι ενέργειες αυτές είναι σε ευθεία συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και έχουν ενσωματώσει τις παρατηρήσεις του κοινοτικού οργάνου.

Στοιχεία και ανησυχίες

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επεσήμανε ότι αυτή η παρέμβαση δεν είναι κάτι καινούριο, καθώς από πέρσι το καλοκαίρι είχε γίνει το πρώτο βήμα προστασίας των ανηλίκων με τη νομοθέτηση της απαγόρευσης πώλησης καπνικών και αλκοόλ.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Γεωργιάδης, περισσότεροι από τους μισούς μαθητές Γυμνασίου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ηλικία 10-12 ετών. Επιπλέον, ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media, ενώ ένα στα πέντε παιδιά αναφέρει ότι νιώθει νευρικότητα, ανασφάλεια ή διάσπαση προσοχής όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του. Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για ρύθμιση και προστασία των ανηλίκων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr