Στην Ευελπίδων ο γυναικολόγος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

Ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων, μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας (12.10.2026) στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Εκεί, οδηγήθηκε στο γραφείο του αρμόδιου ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τα εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας που βρέθηκαν στην κατοχή του. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη του 52χρονου γυναικολόγου, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων. Η υπόθεση έχει λάβει τον δρόμο της δικαιοσύνης, με τον κατηγορούμενο να οδηγείται ενώπιον των αρχών για να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις.

Η μεταφορά του στα δικαστήρια της Ευελπίδων έγινε το πρωί της Δευτέρας, όπου και παρουσιάστηκε στον αρμόδιο ανακριτή. Η διαδικασία της απολογίας του αφορά τα ευρήματα που προέκυψαν από τις έρευνες και τα οποία συνδέονται με την κατηγορία που του έχει απαγγελθεί.

Η έναρξη της έρευνας

Η έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη του γυναικολόγου ξεκίνησε έπειτα από σήμα που έλαβε η Ελληνική Αστυνομία από τον αμερικανικό οργανισμό NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children). Ο συγκεκριμένος οργανισμός είχε εντοπίσει έναν χρήστη να μεταφορτώνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, γνωστό ως cloud.

Μετά την ενημέρωση από τον NCMEC, οι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησαν σε εκτεταμένη ψηφιακή ανάλυση. Μέσω αυτής της ανάλυσης, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα ηλεκτρονικά ίχνη του χρήστη και να εντοπίσουν την κατοικία του κατηγορουμένου, γεγονός που οδήγησε στην περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης και τη σύλληψή του.

Τα ευρήματα στις έρευνες

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες το μεσημέρι της Πέμπτης τόσο στο σπίτι όσο και στο ιατρείο του 52χρονου γυναικολόγου. Κατά τη διάρκεια αυτών των ερευνών, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση πλήθους ηλεκτρονικών συσκευών, οι οποίες θεωρήθηκαν κρίσιμες για την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα tablet, ένας σκληρός δίσκος και μία κάρτα μνήμης. Η εξέταση αυτών των συσκευών αποτέλεσε βασικό στάδιο της έρευνας, καθώς από αυτήν διαπιστώθηκε ότι ο 52χρονος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό όπου μεταφορτωνόταν το παράνομο υλικό.

Εκατοντάδες αρχεία παιδικής κακοποίησης

Από την ενδελεχή εξέταση των κατασχεθέντων ηλεκτρονικών συσκευών, οι αρχές ανακάλυψαν ένα μεγάλο πλήθος αρχείων. Βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία, τα οποία περιείχαν φωτογραφίες και βίντεο με υλικό κακοποίησης παιδιών. Το περιεχόμενο αυτών των αρχείων χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα σκληρό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ορισμένα από τα παιδιά που απεικονίζονταν στα εν λόγω αρχεία ήταν εμφανώς κάτω των 12 και 15 ετών. Η εύρεση αυτού του υλικού αποτελεί το κύριο στοιχείο της κατηγορίας που αντιμετωπίζει ο γυναικολόγος.

Η αντίδραση του πατέρα του κατηγορουμένου

Σχετικά με την υπόθεση, ο πατέρας του 52χρονου γυναικολόγου προέβη σε δηλώσεις. Μιλώντας στο newsit.gr, εξέφρασε την άποψη ότι πρόκειται για παρεξήγηση. Ο πατέρας του κατηγορουμένου χαρακτήρισε τον γιο του ως λαμπρό επιστήμονα και «άγγελο».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στο πλαίσιο της υπόθεσης, καθώς η νομική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον γυναικολόγο να έχει οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για την απολογία του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader