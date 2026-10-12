Απεβίωσε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, Μανώλης Χαιρετάκης

Με βαθιά θλίψη η πανεπιστημιακή κοινότητα αποχαιρετά τον Μανώλη Χαιρετάκη, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον ακαδημαϊκό χώρο, όπου υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση.

Ο Μανώλης Χαιρετάκης διακρίθηκε για την πολυετή του προσφορά, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον επαγγελματικό στίβο, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό συγγραφικό και ερευνητικό έργο. Η διδακτική του προσέγγιση και η πολυσχιδής προσωπικότητά του τον κατέστησαν ιδιαίτερα αγαπητό στους φοιτητές και τους συναδέλφους του.

Η ακαδημαϊκή του πορεία στο ΕΚΠΑ

Ο Μανώλης Χαιρετάκης υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1997, εντασσόμενος στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του θητείας, πέρασε από όλες τις βαθμίδες, φτάνοντας μέχρι την αφυπηρέτησή του ως Ομότιμος Καθηγητής.

Η παρουσία του στο Τμήμα σημάδεψε γενιές φοιτητών, στους οποίους μετέδωσε τη γνώση και την αγάπη του για την επιστήμη της επικοινωνίας. Η συνεισφορά του στην ανάπτυξη του Τμήματος υπήρξε καθοριστική, ενισχύοντας το κύρος και την ερευνητική του δραστηριότητα.

Η επαγγελματική του διαδρομή και το συγγραφικό του έργο

Πριν από την πλήρη αφοσίωσή του στο Πανεπιστήμιο, ο Μανώλης Χαιρετάκης είχε μια μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Εργάστηκε για δύο δεκαετίες ως στέλεχος σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές διαφημιστικές εταιρείες, όπου απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στον χώρο.

Στις εταιρείες αυτές, ήταν υπεύθυνος του τομέα προγραμματισμού και έρευνας αγοράς για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Παράλληλα με την επαγγελματική και ακαδημαϊκή του δραστηριότητα, αρθρογραφούσε τακτικά στον Τύπο, παρεμβαίνοντας στα δημόσια θέματα και δημοσιεύοντας εκατοντάδες κείμενα πολιτικού και κοινωνικού σχολιασμού. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερα από δέκα βιβλία, καθώς και πλήθος άρθρων και επιστημονικών μελετών.

Οι σπουδές και το διδακτορικό του

Η εκπαιδευτική διαδρομή του Μανώλη Χαιρετάκη ξεκίνησε το 1967, οπότε και αποφοίτησε από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή. Συνέχισε τις σπουδές του στη Μαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1975.

Αργότερα, αναγορεύτηκε διδάκτωρ -cum laude- του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διδακτορική του διατριβή είχε ως θέμα «Ελληνικός ημερήσιος πολιτικός Τύπος και πολιτική επικοινωνία: Μια απόπειρα ερμηνευτικής συσχέτισης για την περίοδο 1952-1984». Συνολικά, εξέδωσε περισσότερα από 12 βιβλία γύρω από το ερευνητικό του αντικείμενο, εμπλουτίζοντας τη βιβλιογραφία στον τομέα του.

Η προσφορά του στην επιστήμη και τη διδασκαλία

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επιστημόνων Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης & Πολιτισμού εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Μανώλη Χαιρετάκη. Όπως σημειώνει ο Σύλλογος, ο εκλιπών είχε μακρά διδακτική και ερευνητική πορεία στον χώρο της επικοινωνίας, της διαφήμισης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Υπηρέτησε την επιστήμη του με συνέπεια και αφοσίωση, κάτι που μαρτυρά και το πλούσιο συγγραφικό έργο που αφήνει πίσω του. Εκείνο που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό ήταν ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε τη διδασκαλία: ακόμη και όταν το αντικείμενο ήταν σύνθετο και απαιτητικό, προσπαθούσε πάντα να κάνει τη γνώση κατανοητή σε όλους τους φοιτητές. Τον χαρακτήριζαν το διαρκές χαμόγελο και η αστείρευτη προθυμία του να ακούει και να ενθαρρύνει κάθε φοιτήτρια και κάθε φοιτητή, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης που ξεπερνούσαν τα όρια της αίθουσας διδασκαλίας.

Μια πολυσχιδής προσωπικότητα

Πέρα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία, ο Μανώλης Χαιρετάκης διέθετε μια πολυσχιδή προσωπικότητα με ευρύτερα ενδιαφέροντα. Μία λιγότερο γνωστή πτυχή του ήταν η μικρή του παρουσία στον χώρο της υποκριτικής.

Η ενασχόλησή του με την ηθοποιία προσέθετε μια ακόμη διάσταση στην ήδη πλούσια προσωπικότητά του, κάνοντάς τον ακόμη πιο ξεχωριστό. Αυτό το στοιχείο συμπλήρωνε την εικόνα ενός ανθρώπου με βαθιά αγάπη για τον Πολιτισμό και ποικίλα ενδιαφέροντα που ξεπερνούσαν τα όρια της επιστήμης του.

Με πληροφορίες από: Topontiki