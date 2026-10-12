Το πόρισμα για την Γκράβα: Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, παραμένει αδιευκρίνιστη η αιτία της οσμής

Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από αναφορές για έντονη οσμή αερίου, κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές. Το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε ο δευτερογενής έλεγχος, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις. Παρά ταύτα, η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη, γεγονός που οδήγησε τον Δήμο Αθηναίων να ζητήσει περαιτέρω ενέργειες για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.

Το πόρισμα των ελέγχων

Μετά από ένα τριήμερο εντατικών ελέγχων, ο Δήμος Αθηναίων έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα του δευτερογενούς ελέγχου που διενεργήθηκε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένη εταιρεία, με την παρουσία στελεχών του δήμου, προκειμένου να διερευνηθούν οι αναφορές για οσμή αερίου στην περιοχή.

Το πόρισμα, το οποίο παραδόθηκε στον δήμο το βράδι της Κυριακής, είναι σαφές: δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου στις σχολικές εγκαταστάσεις. Η εταιρεία που ανέλαβε τον δευτερογενή έλεγχο επιβεβαίωσε ότι δεν εντοπίστηκε κανένα πρόβλημα σχετικό με διαρροή αερίου, καθησυχάζοντας ως προς αυτό το ζήτημα.

Η αδιευκρίνιστη προέλευση της οσμής

Παρά την επιβεβαίωση ότι δεν υφίσταται διαρροή φυσικού αερίου, η αιτία της έντονης οσμής που έγινε αντιληπτή στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παραμένει αδιευκρίνιστη. Το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση, ώστε να βρεθεί η πηγή του προβλήματος.

Ο Δήμος Αθηναίων υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ότι, ενώ δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, η προέλευση της οσμής παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα που απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις. Η δημοτική αρχή επιδιώκει την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την ασφάλεια των χώρων.

Οι ενέργειες και τα αιτήματα του Δήμου

Από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για την οσμή αερίου, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως οφείλει. Μετά την ολοκλήρωση του δευτερογενούς ελέγχου και την απουσία διαρροής φυσικού αερίου, ο Δήμος ζητά νέο κύκλο ελέγχων από τα αρμόδια υπουργεία.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοτική αρχή καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) για τη διενέργεια αναγκαίων ελέγχων. Επιπλέον, ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, με στόχο την εξακρίβωση της αιτίας του περιστατικού και την προέλευση της οσμής.

Το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό

Λόγω της αδιευκρίνιστης αιτίας της οσμής και μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό. Αυτή η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, διασφαλίζοντας την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων.

Κατά τη διάρκεια του διαστήματος που το συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό, τα μαθήματα για τους μαθητές θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Αυτή η ρύθμιση εξασφαλίζει τη συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα δίνεται ο απαραίτητος χρόνος για την πλήρη διαλεύκανση του ζητήματος.

Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η ασφάλεια

Ο Δήμος Αθηναίων τονίζει με έμφαση ότι η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Αυτή η αρχή καθοδηγεί όλες τις ενέργειες και τις αποφάσεις της δημοτικής αρχής σχετικά με το περιστατικό στην Γκράβα.

Η δέσμευση για την προστασία της σχολικής κοινότητας είναι κεντρική, και για τον λόγο αυτό θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα σχετικά με την προέλευση της οσμής και να διασφαλιστεί ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους.

Με πληροφορίες από: Reader, News.gr