Οκτώβρης στη Σαντορίνη: Κολύμπι από το ηφαίστειο, τρέξιμο στην καλντέρα και πρωταθλητές δίπλα σου

Το Santorini Experience επιστρέφει δυναμικά για την 12η χρονιά του, φέρνοντας στη Σαντορίνη ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αθλητικά γεγονότα της Ευρώπης. Από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, με παράλληλες δράσεις να ξεκινούν ήδη από τις 15 Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ένα αθλητικό τριήμερο με φόντο το μοναδικό τοπίο του νησιού. Η διοργάνωση υπόσχεται μια ξεχωριστή εμπειρία, συνδυάζοντας το κολύμπι από το ηφαίστειο με το τρέξιμο στην καλντέρα, ενώ παράλληλα παρέχονται απευθείας πτήσεις, εκπτώσεις στα πλοία και συνεργασίες με δεκάδες ξενοδοχεία.

Το αθλητικό γεγονός που επιστρέφει

Το Santorini Experience, που ξεκίνησε ως ένας απλός αγώνας, έχει εξελιχθεί σε ένα κορυφαίο διεθνές αθλητικό γεγονός. Φέτος, επιστρέφει με το πιο δυνατό διεθνές ρόστερ στην ιστορία του, προσελκύοντας αθλητές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, ενώ συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Θήρας, το ΤΑΠ Θήρας και την ActiveMedia Group. Αυτή η συνεργασία εξασφαλίζει την άρτια οργάνωση και την προβολή του γεγονότος, καθιστώντας το έναν σημαντικό πόλο έλξης για το νησί.

Η Σαντορίνη τον Οκτώβριο: Ένα διαφορετικό πρόσωπο

Η Σαντορίνη παρουσιάζει δύο διαφορετικά πρόσωπα. Το καλοκαίρι χαρακτηρίζεται από γεμάτα σοκάκια, ουρές για το ηλιοβασίλεμα και κρουαζιερόπλοια στην καλντέρα. Ωστόσο, υπάρχει και ένα δεύτερο πρόσωπο, λιγότερο γνωστό, που αποκαλύπτεται τον Οκτώβριο.

Τον Οκτώβριο, τα πλήθη έχουν αποχωρήσει, η θάλασσα διατηρεί ακόμα τη θερμοκρασία του Αυγούστου και το νησί αποκτά έναν διαφορετικό, πιο ήρεμο ρυθμό. Αυτή είναι η Σαντορίνη που βιώνουν κάθε χρόνο όσοι συμμετέχουν στο Santorini Experience, απολαμβάνοντας την ομορφιά του τοπίου χωρίς την πολυκοσμία.

Μέσα στην ιστορία: Το τοπίο των αγώνων

Οι αγώνες του Santorini Experience δεν είναι απλώς αθλητικές δοκιμασίες, αλλά ένα ταξίδι μέσα σε χιλιάδες χρόνια ιστορίας. Το μοναδικό τοπίο του νησιού διαμορφώθηκε πριν από περίπου 3.600 χρόνια, από μία από τις μεγαλύτερες ηφαιστειακές εκρήξεις στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Αυτή η έκρηξη βύθισε το κέντρο του νησιού στη θάλασσα, δημιουργώντας την καλντέρα με τους απόκρημνους βράχους που σήμερα θαυμάζει όλος ο κόσμος. Η τέφρα της έκρηξης σκέπασε τον προϊστορικό οικισμό στο Ακρωτήρι, ο οποίος σήμερα αποκαλύπτεται ως μια «Πομπηία του Αιγαίου». Αιώνες αργότερα, στην κορυφή του Μέσα Βουνού χτίστηκε η Αρχαία Θήρα, η οποία δίνει το όνομά της στον αγώνα δρόμου της Παρασκευής, προσδίδοντας ιστορική διάσταση σε κάθε βήμα των συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα των αγώνων: Από την Παρασκευή έως την Κυριακή

Το πρόγραμμα του Santorini Experience είναι σχεδιασμένο ως ένα μικρό ταξίδι μέσα στο ταξίδι, προσφέροντας ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Η Παρασκευή ξεκινά με πιο χαλαρούς ρυθμούς, περιλαμβάνοντας τον αγώνα δρόμου Sandblu Ancient Thera 5km και το Kamari Pet Run, όπου άνθρωποι και τετράποδοι φίλοι τρέχουν μαζί, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Κολύμπι στο ηφαίστειο και τρέξιμο στην καλντέρα

Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στον αγώνα που καθιστά τη διοργάνωση μοναδική: το Open Water Swim. Πρόκειται για 2,4 χιλιόμετρα κολύμβησης στα βαθιά μπλε νερά της καλντέρας, με αφετηρία το Ηφαίστειο και τερματισμό το Παλιό Λιμάνι των Φηρών. Κατά τη στιγμή της βουτιάς από το ηφαίστειο, η θάλασσα έχει γεύση θειάφι, μια υπενθύμιση ότι το νησί είναι ακόμα ζωντανό κάτω από τα πόδια των κολυμβητών.

Την Κυριακή, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να τρέξουν στο μονοπάτι Οία–Φηρά, πάνω στο χείλος της καλντέρας, απολαμβάνοντας μια θέα που κόβει την ανάσα. Διατίθενται τρεις αποστάσεις: τα 15K by The North Face, τα 10K by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, και τα 5K «Αριστείδης Αλαφούζος» by Miele. Σε αντίθεση με τα περισσότερα αθλητικά γεγονότα όπου οι πρωταθλητές παρακολουθούνται από τις κερκίδες, στο Santorini Experience οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να κολυμπήσουν και να τρέξουν δίπλα τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta