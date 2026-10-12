Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επιβάτες ταξί στον Βόλο, έπειτα από άγρια επίθεση που δέχτηκαν από ομάδα μοτοσικλετιστών. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (12/10), όταν δέκα άτομα ακινητοποίησαν το όχημα και ξυλοκόπησαν τους επιβαίνοντες. Η επίθεση φέρεται να είχε προηγηθεί από διαπληκτισμό σε νυχτερινό κέντρο της πόλης, με τους δράστες να ακολουθούν το ταξί μέχρι την παραλιακή ζώνη.

Άγρια επίθεση σε επιβάτες ταξί στον Βόλο

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε μια περιοχή του Βόλου, τα ξημερώματα της Κυριακής (12/10). Μια ομάδα αποτελούμενη από περίπου δέκα άτομα, τα οποία κινούνταν με μοτοσικλέτες, σταμάτησε ένα ταξί και στη συνέχεια επιτέθηκε με μανία στους επιβάτες του. Τα θύματα δέχτηκαν σοβαρά χτυπήματα τόσο στο πρόσωπο όσο και σε διάφορα σημεία του σώματός τους, ενώ οι δράστες φέρεται να έφεραν και σουγιά κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Λόγω των τραυμάτων που υπέστησαν, οι επιβάτες του ταξί διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο της πόλης. Εκεί τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκαν σε περαιτέρω εξετάσεις για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους και την απαραίτητη περίθαλψη.

Προηγήθηκε διαπληκτισμός σε νυχτερινό κέντρο

Η αφετηρία του επεισοδίου εντοπίζεται σε ένα νυχτερινό κατάστημα που βρίσκεται στο κέντρο του Βόλου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό – δηλαδή οι επιβάτες του ταξί και η ομάδα των μοτοσικλετιστών – είχαν προηγουμένως έναν έντονο διαπληκτισμό εντός του καταστήματος. Η ακριβής αιτία που οδήγησε σε αυτόν τον αρχικό καβγά παραμένει άγνωστη, καθώς οι πηγές δεν αναφέρουν λεπτομέρειες.

Μετά την αντιπαράθεση στο νυχτερινό κέντρο, τα άτομα που αργότερα δέχτηκαν την επίθεση αποχώρησαν από το μαγαζί και επιβιβάστηκαν σε ένα ταξί, πιθανότατα με σκοπό να επιστρέψουν στον προορισμό τους, χωρίς να υποψιάζονται την επικείμενη εξέλιξη.

Η διαδρομή της καταδίωξης και η ακινητοποίηση

Οι δράστες, μετά τον διαπληκτισμό στο κέντρο του Βόλου, δεν σταμάτησαν εκεί. Φέρεται να ακολούθησαν με τις μοτοσικλέτες τους το ταξί στο οποίο είχαν επιβιβαστεί τα άτομα που είχαν διαπληκτιστεί μαζί τους. Η καταδίωξη συνεχίστηκε για κάποιο διάστημα, μέχρι το ταξί να φτάσει σε μια περιοχή προς την παραλία της πόλης. Σε αυτό το σημείο, η ομάδα των μοτοσικλετιστών κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα, εμποδίζοντας την περαιτέρω κίνησή του.

Αμέσως μετά την ακινητοποίηση του ταξί, οι δράστες προχώρησαν στην εξαγωγή των επιβατών από το όχημα, ξεκινώντας την επίθεση εναντίον τους. Το γεγονός αυτό προκάλεσε σκηνές πανικού και έντονης αναστάτωσης στην συγκεκριμένη περιοχή του Βόλου.

Η βίαιη επίθεση και η φυγή των δραστών

Οι επιβάτες του ταξί δέχτηκαν πολλά και βίαια χτυπήματα, κυρίως στο πρόσωπο και το σώμα τους, από την ομάδα των δέκα μοτοσικλετιστών. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι δράστες φέρεται να έφεραν και σουγιά, ένα στοιχείο που προσέθεσε στην αγριότητα και τον τρόμο που βίωσαν τα θύματα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Οι φωνές των θυμάτων, καθώς και ο θόρυβος από την επίθεση, έγιναν αντιληπτές από κατοίκους της γειτονιάς, οι οποίοι φέρεται να άκουσαν το συμβάν. Η παρέμβαση, έστω και έμμεση, των κατοίκων είχε ως αποτέλεσμα οι μοτοσικλετιστές να τραπούν άμεσα σε φυγή, εγκαταλείποντας τη σκηνή του επεισοδίου. Αμέσως μετά την αποχώρηση των δραστών, τα θύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την περίθαλψη των τραυμάτων τους.

Με πληροφορίες από: Reader